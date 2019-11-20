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  • ESPN: «Манчестер Юнайтед» намерен подписать Джеко. Летом он продлил контракт с «Ромой»

ESPN: «Манчестер Юнайтед» намерен подписать Джеко. Летом он продлил контракт с «Ромой»

20 ноября 2019, 19:37

«Манчестер Юнайтед» планирует зимой подписать нападающего «Ромы» Эдина Джеко.

Главный тренер английского клуба Уле-Гуннар Сульшер в поисках опытного форварда для своего состава.

Как сообщает источник», первоначально «МЮ» склонялся к кандидатуре Марио Манджукича из «Ювентуса», но хорват не стал поддерживать переговоры по трансферу.

Вопреки тому, что генеральный директор «Юнайтед» Эд Вудворд против трансферов возрастных игроков, он разрешил весте переговоры с Джеко.

Летом босниец подписал контракт с «Ромой» до 2022 года.

  • В нынешнем сезоне Эдин сыграл за римлян в 12 матчах и забил пять мячей.
  • Джеко играл за принципиального соперника «МЮ» – «Манчестер Сити» (2011-2015).

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Рома Манчестер Юнайтед Джеко Эдин Манджукич Марио Сульшер Уле-Гуннар
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