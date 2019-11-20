ESPN: «Манчестер Юнайтед» намерен подписать Джеко. Летом он продлил контракт с «Ромой»

«Манчестер Юнайтед» планирует зимой подписать нападающего «Ромы» Эдина Джеко.

Главный тренер английского клуба Уле-Гуннар Сульшер в поисках опытного форварда для своего состава.

Как сообщает источник», первоначально «МЮ» склонялся к кандидатуре Марио Манджукича из «Ювентуса», но хорват не стал поддерживать переговоры по трансферу.

Вопреки тому, что генеральный директор «Юнайтед» Эд Вудворд против трансферов возрастных игроков, он разрешил весте переговоры с Джеко.

Летом босниец подписал контракт с «Ромой» до 2022 года.