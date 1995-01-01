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    ESPN: «Манчестер Юнайтед» намерен подписать Джеко. Летом он продлил контракт с «Ромой»

    «Манчестер Юнайтед» планирует зимой подписать нападающего «Ромы» Эдина Джеко.

    Главный тренер английского клуба Уле-Гуннар Сульшер в поисках опытного форварда для своего состава.

    Как сообщает источник», первоначально «МЮ» склонялся к кандидатуре Марио Манджукича из «Ювентуса», но хорват не стал поддерживать переговоры по трансферу.

    Вопреки тому, что генеральный директор «Юнайтед» Эд Вудворд против трансферов возрастных игроков, он разрешил весте переговоры с Джеко.

    Летом босниец подписал контракт с «Ромой» до 2022 года.

    • В нынешнем сезоне Эдин сыграл за римлян в 12 матчах и забил пять мячей.
    • Джеко играл за принципиального соперника «МЮ» – «Манчестер Сити» (2011-2015).

    Источник: ESPN

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