ESPN: «Манчестер Юнайтед» намерен подписать Джеко. Летом он продлил контракт с «Ромой»

«Манчестер Юнайтед» планирует зимой подписать нападающего «Ромы» Эдина Джеко.
Главный тренер английского клуба Уле-Гуннар Сульшер в поисках опытного форварда для своего состава.
Как сообщает источник», первоначально «МЮ» склонялся к кандидатуре Марио Манджукича из «Ювентуса», но хорват не стал поддерживать переговоры по трансферу.
Вопреки тому, что генеральный директор «Юнайтед» Эд Вудворд против трансферов возрастных игроков, он разрешил весте переговоры с Джеко.
Летом босниец подписал контракт с «Ромой» до 2022 года.
- В нынешнем сезоне Эдин сыграл за римлян в 12 матчах и забил пять мячей.
- Джеко играл за принципиального соперника «МЮ» – «Манчестер Сити» (2011-2015).
Источник: ESPN