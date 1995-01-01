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    Медведев: «Зениту» не помешает атакующий защитник с большим объемом работы. Есть кандидаты»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможных приобретениях команды в зимнее трансферное окно.

    «Нам не помешает атакующий защитник с большим объемом работы. Спортивный блок уже прошерстил рынок. У нас есть кандидаты. Надеюсь, они смогут усилить команду», – сказал Медведев в эфире «Радио Зенит».

    Медведев: «Ждем восстановления Малкома, надеемся на Кокорина. Сроки возвращения Лунева назвать не могу»

    Источник: твиттер «Радио Зенит»

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4370

      3a zenit 40 минут назад

      на нужен ещё один хрустальный негр,а то Малкому скучно лечится.Пора отвечать за этот вонючий трансфер!

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