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  • Медведев: «Зениту» не помешает атакующий защитник с большим объемом работы. Есть кандидаты»

Медведев: «Зениту» не помешает атакующий защитник с большим объемом работы. Есть кандидаты»

20 ноября 2019, 18:57
13

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможных приобретениях команды в зимнее трансферное окно.

«Нам не помешает атакующий защитник с большим объемом работы. Спортивный блок уже прошерстил рынок. У нас есть кандидаты. Надеюсь, они смогут усилить команду», – сказал Медведев в эфире «Радио Зенит».

Медведев: «Ждем восстановления Малкома, надеемся на Кокорина. Сроки возвращения Лунева назвать не могу»

Источник: твиттер «Радио Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (13)
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3a zenit
1574266141
на нужен ещё один хрустальный негр,а то Малкому скучно лечится.Пора отвечать за этот вонючий трансфер!
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portero
1574270239
У вас дыра в полузащите , ее просто нет , Дриуси один , вот Кузя может подтянется
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Plyash
1574272616
Позовите Манфреда Кальца,он вам поможет.
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DOCTOR PENALTY
1574275920
Да куда вам их, и так уже на три состава. Скоро газу не будет хватать, оставьте для хохлов немного.
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Пельш 1
1574280180
Надо атакующего нападающего покупать.
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Himik007
1574291930
Совсем он тугой....
Есть Ракицкий, Иванович у них с техникой все отлично Нам бы плеймейкера хорошего который на себя игру может взять! p.s В Ме*лкомна не верю (эх на бы Санчеса купить он бы точно усилил...)
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arok
1574302362
Поищите товарищ Медведев в Соченском "складе" там уже истосковался Суторминатор.
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vgarakh
1574323029
Да куда вам столько, или лавку изготовили очередную. Хватит смешить приличных людей.
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АКС-74У
1574341982
Надеюсь ваш выбор падет на суперзащитника сборной,бывшего и, по его словам, будущего, зовут его Комбаров Дмитрий, по прозвищу Навесов. Возьмите пожалуйста!
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Владимир82
1574344790
Вообще то он говорил о атакующем полузащитнике, с ролью плэймейкера. Чем вы слушали?)
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