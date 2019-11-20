Медведев: «Зениту» не помешает атакующий защитник с большим объемом работы. Есть кандидаты»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможных приобретениях команды в зимнее трансферное окно.

«Нам не помешает атакующий защитник с большим объемом работы. Спортивный блок уже прошерстил рынок. У нас есть кандидаты. Надеюсь, они смогут усилить команду», – сказал Медведев в эфире «Радио Зенит».

В летнее трансферное окно «Зенит» купил трех фланговых защитников: Дугласа Сантоса, Вячеслава Караваева и Данила Кругового.

Медведев: «Ждем восстановления Малкома, надеемся на Кокорина. Сроки возвращения Лунева назвать не могу»