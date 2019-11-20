Медведев: «Зениту» не помешает атакующий защитник с большим объемом работы. Есть кандидаты»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможных приобретениях команды в зимнее трансферное окно.
«Нам не помешает атакующий защитник с большим объемом работы. Спортивный блок уже прошерстил рынок. У нас есть кандидаты. Надеюсь, они смогут усилить команду», – сказал Медведев в эфире «Радио Зенит».
- В летнее трансферное окно «Зенит» купил трех фланговых защитников: Дугласа Сантоса, Вячеслава Караваева и Данила Кругового.
Медведев: «Ждем восстановления Малкома, надеемся на Кокорина. Сроки возвращения Лунева назвать не могу»
Источник: твиттер «Радио Зенит»
Есть Ракицкий, Иванович у них с техникой все отлично Нам бы плеймейкера хорошего который на себя игру может взять! p.s В Ме*лкомна не верю (эх на бы Санчеса купить он бы точно усилил...)