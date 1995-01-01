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    Алли: «Никогда не смогу отблагодарить Покеттино за то, что он сделал для меня»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли пожелал удачи бывшему главному тренеру команды Маурисио Покеттино, а также выразил ему слова благодарности.

    «Я никогда не смогу отблагодарить Покеттино за то, что он сделал для меня. Он многому меня научил. Удачи! Надеюсь снова увидеть вас, мой друг», – написал Алли в своем твиттере.

    • Ранее Покеттино был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма» за неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне.
    • Новым главным тренером стал Жозе Моуринью.
    • Контракт с португальским специалистом рассчитан до лета 2023 года.

    «Тоттенхэм» назначил Моуринью главным тренером

    Поккетино уволен из «Тоттенхэма»

    Источник: твиттер Деле Алли

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