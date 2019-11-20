Алли: «Никогда не смогу отблагодарить Покеттино за то, что он сделал для меня»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли пожелал удачи бывшему главному тренеру команды Маурисио Покеттино, а также выразил ему слова благодарности.
«Я никогда не смогу отблагодарить Покеттино за то, что он сделал для меня. Он многому меня научил. Удачи! Надеюсь снова увидеть вас, мой друг», – написал Алли в своем твиттере.
- Ранее Покеттино был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма» за неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне.
- Новым главным тренером стал Жозе Моуринью.
- Контракт с португальским специалистом рассчитан до лета 2023 года.
«Тоттенхэм» назначил Моуринью главным тренером
Поккетино уволен из «Тоттенхэма»
Источник: твиттер Деле Алли