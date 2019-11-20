Алли: «Никогда не смогу отблагодарить Покеттино за то, что он сделал для меня»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли пожелал удачи бывшему главному тренеру команды Маурисио Покеттино, а также выразил ему слова благодарности.

«Я никогда не смогу отблагодарить Покеттино за то, что он сделал для меня. Он многому меня научил. Удачи! Надеюсь снова увидеть вас, мой друг», – написал Алли в своем твиттере.

Ранее Покеттино был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма» за неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне.

Новым главным тренером стал Жозе Моуринью .

. Контракт с португальским специалистом рассчитан до лета 2023 года.

«Тоттенхэм» назначил Моуринью главным тренером

Поккетино уволен из «Тоттенхэма»