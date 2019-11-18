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  • Байрамян: «Все, что говорил Карпин о финансовом положении «Ростова» – правда»

Байрамян: «Все, что говорил Карпин о финансовом положении «Ростова» – правда»

18 ноября 2019, 10:33
4

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян подтвердил наличие финансовых проблем у донского клуба.

– В прессе появилась информация по финансовому состоянию клуба. Карпин говорил, что игрокам 3 месяца не платят зарплату. Как вы ощущаете это? Влияет ли подобное на команду?

– Все, что говорил тренер – это правда. Остальное я не могу комментировать.

  • В среду стало известно о серьезных финансовых проблемах «Ростова», из-за которых команду зимой могут покинуть шесть ведущих футболистов.
  • Также под вопросом будущее в клубе президента Арташеса Арутюнянца, главного тренера Валерия Карпина и спортивного директора Алексея Рыскина.
  • По итогам 16 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

Источник: Rusfootball
Россия. Премьер-лига Ростов Байрамян Хорен Карпин Валерий
Комментарии (4)
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Давид59
1574062907
Сперва выступил Валера, потом чиновник. Мне как-то сразу выступление чиновника не понравилось. Интересно где миллионы о которых он говорил?
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Decorhome
1574076625
Валера не будет врать
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Decorhome
1574076670
Интересно было бы посмотреть на Карпина на посту главного тр в Ахмаде
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