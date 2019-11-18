Байрамян: «Все, что говорил Карпин о финансовом положении «Ростова» – правда»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян подтвердил наличие финансовых проблем у донского клуба.
– В прессе появилась информация по финансовому состоянию клуба. Карпин говорил, что игрокам 3 месяца не платят зарплату. Как вы ощущаете это? Влияет ли подобное на команду?
– Все, что говорил тренер – это правда. Остальное я не могу комментировать.
- В среду стало известно о серьезных финансовых проблемах «Ростова», из-за которых команду зимой могут покинуть шесть ведущих футболистов.
- Также под вопросом будущее в клубе президента Арташеса Арутюнянца, главного тренера Валерия Карпина и спортивного директора Алексея Рыскина.
- По итогам 16 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.
Источник: Rusfootball