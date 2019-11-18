Байрамян: «Все, что говорил Карпин о финансовом положении «Ростова» – правда»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян подтвердил наличие финансовых проблем у донского клуба.

– В прессе появилась информация по финансовому состоянию клуба. Карпин говорил, что игрокам 3 месяца не платят зарплату. Как вы ощущаете это? Влияет ли подобное на команду?

– Все, что говорил тренер – это правда. Остальное я не могу комментировать.