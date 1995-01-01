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    Байрамян: «Все, что говорил Карпин о финансовом положении «Ростова» – правда»

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян подтвердил наличие финансовых проблем у донского клуба.

    – В прессе появилась информация по финансовому состоянию клуба. Карпин говорил, что игрокам 3 месяца не платят зарплату. Как вы ощущаете это? Влияет ли подобное на команду?

    – Все, что говорил тренер – это правда. Остальное я не могу комментировать.

    • В среду стало известно о серьезных финансовых проблемах «Ростова», из-за которых команду зимой могут покинуть шесть ведущих футболистов.
    • Также под вопросом будущее в клубе президента Арташеса Арутюнянца, главного тренера Валерия Карпина и спортивного директора Алексея Рыскина.
    • По итогам 16 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

    Источник: Rusfootball

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    Сегодня, 10:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +669

      Давид59 1 час назад

      Сперва выступил Валера, потом чиновник. Мне как-то сразу выступление чиновника не понравилось. Интересно где миллионы о которых он говорил?

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