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    Тиаго Силва: «Есть судьи, которые симпатизируют Месси и встают на его сторону»

    Защитник сборной Бразилии и «ПСЖ» Тиаго Силва считает, что некоторые судьи в Лиге чемпионов симпатизируют форварду «Барселоны» Лионелю Месси. Бразилец сказал эти слова после товарищеского матч со сборной Аргентины (0:1).

    «Арбитры в Лиге чемпионов жестче, чем в Испании. Но даже в Лиге чемпионов есть судьи, которые симпатизируют Месси. По этой причине они встают на его сторону. Месси старается влиять на судейские решения», – полагает Силва.

    • Месси в матче против бразильцев забил единственный гол.
    • «Барселона» с Месси несколько лет назад прошла «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов.
    • В матче против Бразилии Месси сыграл за сборную впервые за четыре месяца.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8704

      Cules2013 45 минут назад

      Ой, господи, пошла обиженка... а всего-то проиграли товарняк, тем более, это случается редко. Нынешняя Аргентина чаще всего не конкурент Бразилии.
      Да практически любой игрок на поле старается повлиять на судью. Покажите мне матч, где хотя бы пару раз кто-то не начал что-то доказывать судье, пытаться убедить его в своей правоте? В случае с карточками и пенальти - это вообще повально.
      Месси не характерны симуляция и падения от дуновения ветерка. Почти всегда - это фол. И я не видел, чтобы Месси подсуживали, даже в чемпионате Испании. Никто не боится принять решение не в пользу Барселоны или Месси.

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