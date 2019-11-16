Тиаго Силва: «Есть судьи, которые симпатизируют Месси и встают на его сторону»

Защитник сборной Бразилии и «ПСЖ» Тиаго Силва считает, что некоторые судьи в Лиге чемпионов симпатизируют форварду «Барселоны» Лионелю Месси. Бразилец сказал эти слова после товарищеского матч со сборной Аргентины (0:1).

«Арбитры в Лиге чемпионов жестче, чем в Испании. Но даже в Лиге чемпионов есть судьи, которые симпатизируют Месси. По этой причине они встают на его сторону. Месси старается влиять на судейские решения», – полагает Силва.