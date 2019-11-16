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  • Тиаго Силва: «Есть судьи, которые симпатизируют Месси и встают на его сторону»

Тиаго Силва: «Есть судьи, которые симпатизируют Месси и встают на его сторону»

16 ноября 2019, 14:15
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Защитник сборной Бразилии и «ПСЖ» Тиаго Силва считает, что некоторые судьи в Лиге чемпионов симпатизируют форварду «Барселоны» Лионелю Месси. Бразилец сказал эти слова после товарищеского матч со сборной Аргентины (0:1).

«Арбитры в Лиге чемпионов жестче, чем в Испании. Но даже в Лиге чемпионов есть судьи, которые симпатизируют Месси. По этой причине они встают на его сторону. Месси старается влиять на судейские решения», – полагает Силва.

  • Месси в матче против бразильцев забил единственный гол.
  • «Барселона» с Месси несколько лет назад прошла «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов.
  • В матче против Бразилии Месси сыграл за сборную впервые за четыре месяца.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Месси Лионель Силва Тиаго
Комментарии (3)
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Cules2013
1573906698
Ой, господи, пошла обиженка... а всего-то проиграли товарняк, тем более, это случается редко. Нынешняя Аргентина чаще всего не конкурент Бразилии. Да практически любой игрок на поле старается повлиять на судью. Покажите мне матч, где хотя бы пару раз кто-то не начал что-то доказывать судье, пытаться убедить его в своей правоте? В случае с карточками и пенальти - это вообще повально. Месси не характерны симуляция и падения от дуновения ветерка. Почти всегда - это фол. И я не видел, чтобы Месси подсуживали, даже в чемпионате Испании. Никто не боится принять решение не в пользу Барселоны или Месси.
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DyadyaWel
1573916686
Ну симуляции там не было точно. Оба на скорости и защитник цепляет ногу Месси и тот падает. Часто в важных матчах на такое закрывают глаза, но и так же часто пенальти ставят. При чем тут какие то симпатии непонятно.
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Александр52
1573919646
Плаксивая Бразилия, уже второй
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