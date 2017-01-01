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    Тест: кино или настоящий футбол?

    «Милан» намерен отдать Пентека в аренду. Один из претендентов – «Дженоа»

    Руководство «Милана» готово отпустить форварда Кшиштофа Пентека в другой клуб. Итальянцы открыты для предложений по аренде поляка.

    Претендентом является «Дженоа». Прошлой зимой Пентек перешел в «Милан» именно из генуэзского клуба.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 13:30
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6891

      ivanthebest 40 минут назад

      МЮ самое время активизироваться. Пентек хороший и перспективный нап, которому в Милане борющемся за 15 позицию делать нечего.

      0
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      Рейтинг: +1294

      Dizayner 47 минут назад

      Милан походу решил следующий сезон начать в серии Б

      0
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      Рейтинг: +6891

      ivanthebest > Dizayner 39 минут назад

      Решили искупить свои грехи, пройдя очищение пердивом.

      0
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      Рейтинг: +230

      Milaninho 2 часа назад

      Приплыли

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