«Милан» намерен отдать Пентека в аренду. Один из претендентов – «Дженоа»

МЮ самое время активизироваться. Пентек хороший и перспективный нап, которому в Милане борющемся за 15 позицию делать нечего.
Руководство «Милана» готово отпустить форварда Кшиштофа Пентека в другой клуб. Итальянцы открыты для предложений по аренде поляка.
Претендентом является «Дженоа». Прошлой зимой Пентек перешел в «Милан» именно из генуэзского клуба.
- Рыночная стоимость 24-летнего поляка оценивается в 40 миллионов евро.
- Игроком интересуется «Манчестер Юнайтед».
- «Милан» в Серии А идет 14-м.