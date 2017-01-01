«Милан» намерен отдать Пентека в аренду. Один из претендентов – «Дженоа»

Руководство «Милана» готово отпустить форварда Кшиштофа Пентека в другой клуб. Итальянцы открыты для предложений по аренде поляка.

Претендентом является «Дженоа». Прошлой зимой Пентек перешел в «Милан» именно из генуэзского клуба.