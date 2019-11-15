Джикия: «У Черчесова хорошая дисциплина в команде. Это слагаемое успеха сборной России»

Защитник сборной России Георгий Джикия обратил внимание на дисциплину в команде. В 20:00 по Москве россияне начнут матч девятого тура отбора Евро-2020 против сборной Бельгии.

«Все прекрасно знают, что у Станислава Саламовича Черчесова хорошая дисциплина в команде. И это одно из слагаемых успеха», – считает спартаковец.