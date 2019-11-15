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    Джикия: «У Черчесова хорошая дисциплина в команде. Это слагаемое успеха сборной России»

    Защитник сборной России Георгий Джикия обратил внимание на дисциплину в команде. В 20:00 по Москве россияне начнут матч девятого тура отбора Евро-2020 против сборной Бельгии.

    «Все прекрасно знают, что у Станислава Саламовича Черчесова хорошая дисциплина в команде. И это одно из слагаемых успеха», – считает спартаковец.

    • Джикия в отборе не пропустил ни одного матча.
    • Бельгия лидирует в группе, Россия идет второй.
    • Обе команды уже имеют путевки на Евро-2020.

    Источник: «РИА Новости»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9965

      vka1970 1 час назад

      У нас дисциплина, у бельгийцев техника,у немцев порядок.
      Ну посмотрим кто кому какие козыри к вечеру откроет.

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