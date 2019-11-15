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  • Tuttosport: «Манчестер Юнайтед» хочет видеть Манджукича в команде в декабре, а купить – в январе

Tuttosport: «Манчестер Юнайтед» хочет видеть Манджукича в команде в декабре, а купить – в январе

15 ноября 2019, 22:55
4

«Манчестер Юнайтед» близок к договоренности с «Ювентусом» о приобретении нападающего Марио Манджукича. Как пишет Tuttosport, сейчас англичане просят туринцев об одной детали.

«Юнайтед» хочет, чтобы в декабре хорват тренировался уже с ними, поскольку в Турине игровой практики футболист не получает. Официальный трансфер при этом состоится в январе – только после него Манджукич сможет выходить на поле в официальных матчах.

  • Хорват перешел в туринский клуб в июле 2015-го года из «Атлетико» за 23,4 миллиона евро.
  • В текущем сезоне игрок не провел ни одного матча за команду Маурицио Сарри.
  • «Юнайтед» в АПЛ идет седьмым.

Источник: Tuttosport
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Манчестер Юнайтед Манджукич Марио
Комментарии (4)
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CSKA471
1573849022
Прям как мой сын у Деда мороза подарок просит
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ivanthebest
1573857630
Надеюсь этот клоун Вудворд в очередной раз не прос..ёт все полимеры и подпишет как минимум Манджукича. В оставшееся время нужно провести отличную работу и подписать либо Бруну Фернандеша, либо Сергея-Милинковича, а лучше обоих сразу и продать Погба. И в деньгах не будет никаких потерь, а в плане качества состава так только выиграет МЮ.
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anri1703
1574017649
вон коста до зимнего то с атлетико тренировался и не чего а тут месяц все равно в юве он не нужен мог бы и в декабре в Манчестер приехать
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