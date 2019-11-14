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    Tuttosport: «Манчестер Юнайтед» хочет видеть Манджукича в команде в декабре, а купить – в январе

    «Манчестер Юнайтед» близок к договоренности с «Ювентусом» о приобретении нападающего Марио Манджукича. Как пишет Tuttosport, сейчас англичане просят туринцев об одной детали.

    «Юнайтед» хочет, чтобы в декабре хорват тренировался уже с ними, поскольку в Турине игровой практики футболист не получает. Официальный трансфер при этом состоится в январе – только после него Манджукич сможет выходить на поле в официальных матчах.

    • Хорват перешел в туринский клуб в июле 2015-го года из «Атлетико» за 23,4 миллиона евро.
    • В текущем сезоне игрок не провел ни одного матча за команду Маурицио Сарри.
    • «Юнайтед» в АПЛ идет седьмым.

    Источник: Tuttosport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1038

      CSKA471 10 минут назад

      Прям как мой сын у Деда мороза подарок просит

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