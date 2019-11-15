Tuttosport: «Манчестер Юнайтед» хочет видеть Манджукича в команде в декабре, а купить – в январе

«Манчестер Юнайтед» близок к договоренности с «Ювентусом» о приобретении нападающего Марио Манджукича. Как пишет Tuttosport, сейчас англичане просят туринцев об одной детали.

«Юнайтед» хочет, чтобы в декабре хорват тренировался уже с ними, поскольку в Турине игровой практики футболист не получает. Официальный трансфер при этом состоится в январе – только после него Манджукич сможет выходить на поле в официальных матчах.