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    Тренер Бельгии Мартинес: «Матч с Россией сродни финальному. Россияне прибавляют»

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча с Россией. Встреча состоится завтра, 16 ноября, в Санкт-Петербурге.

    «Завтра для нас игра сродни финальной, как и для России. Сборная России прибавляет по ходу турнира, команда растет. Нам завтра предстоит очень серьезный тест, мы будем играть при полном стадионе, который будет поддерживать россиян.

    Это место навевает воспоминания. Зайдя на стадион, мы вспомнили чемпионат мира, каких вершин мы тут добились. Но у нас еще есть нерешенные задачи, надеюсь, что завтра мы сможем победить», – цитирует испанца ТАСС.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 20:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2072

      erma 6 минут назад

      Тренер Бельгии Мартинес: Россияне прибавляют» Прибавляют в чем? Весе? Зарплате? Народной любви?

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