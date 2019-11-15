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  • Тренер Бельгии Мартинес: «Матч с Россией сродни финальному. Россияне прибавляют»

Тренер Бельгии Мартинес: «Матч с Россией сродни финальному. Россияне прибавляют»

15 ноября 2019, 20:30
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча с Россией. Встреча состоится завтра, 16 ноября, в Санкт-Петербурге.

«Завтра для нас игра сродни финальной, как и для России. Сборная России прибавляет по ходу турнира, команда растет. Нам завтра предстоит очень серьезный тест, мы будем играть при полном стадионе, который будет поддерживать россиян.

Это место навевает воспоминания. Зайдя на стадион, мы вспомнили чемпионат мира, каких вершин мы тут добились. Но у нас еще есть нерешенные задачи, надеюсь, что завтра мы сможем победить», – цитирует испанца ТАСС.

  • Матч в Санкт-Петербурге начнется в 20:00 по Москве.
  • Бельгия лидирует в группе.
  • Россияне занимают второе место, но в случае победы над Бельгией смогут претендовать на итоговое первое.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия
Комментарии (3)
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erma
1573842644
Тренер Бельгии Мартинес: Россияне прибавляют» Прибавляют в чем? Весе? Зарплате? Народной любви?
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Plyash
1573844147
За что кукушка хвалит петуха.....за то,что хвалит он кукушку. Вот и Мартинес с Черчесовым уподобились...
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САДЫЧОК
1573852926
Удивительно ! Два самых бездарных тренера ! Один возглавляет одну из самых сильных команд , а другого восхваляют прихлебатели !
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