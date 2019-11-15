Джикия: «Никакой расслабленности после завоевания путевки на Евро-2020 нет. Хочется проверить силы на фоне Бельгии»

Что то мне подсказывает,что завтра тон комментариев от наших лучших изменится от мы на Европе, до ни смогла я, ни смогла.Ни чего против футболистов и сборной не имею, но глядя на уровень игры ведущих сборных и сравнивая их игру с нашей , на ум приходят строки:
Мы всех в Европе бить старались
Но снова жидко обоср..........
Защитник сборной России Георгий Джикия заверил, что в команде нет расслабленности. Россияне уже обеспечили себе место на Евро-2020, а завтра, 16 ноября, проведут матч против Бельгии дома.
– А психологически проще готовиться к матчам, когда главная задача отборочного цикла решена?
– Сейчас уже не думаешь о том, что эти три очка дают возможность выйти на Евро. Мы спокойно готовимся к игре с бельгийцами, но прекрасно понимаем, что это очень сильный соперник. Никакой расслабленности после завоевания путевки на чемпионат Европы в команде нет. Наоборот, хочется проверить силы на фоне сборной Бельгии. И отыграв оставшиеся два матча, смотреть в будущее, в 2020 год.
- Сборная России идет в отборочной группе второй, но имеет шансы на первое место.
- Джикия в текущем отборе не пропустил ни одного матча.
- Встреча с Бельгией начнется в 22:00 по Москве.