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  • Джикия: «Никакой расслабленности после завоевания путевки на Евро-2020 нет. Хочется проверить силы на фоне Бельгии»

Джикия: «Никакой расслабленности после завоевания путевки на Евро-2020 нет. Хочется проверить силы на фоне Бельгии»

15 ноября 2019, 16:58
7

Защитник сборной России Георгий Джикия заверил, что в команде нет расслабленности. Россияне уже обеспечили себе место на Евро-2020, а завтра, 16 ноября, проведут матч против Бельгии дома.

– А психологически проще готовиться к матчам, когда главная задача отборочного цикла решена?

– Сейчас уже не думаешь о том, что эти три очка дают возможность выйти на Евро. Мы спокойно готовимся к игре с бельгийцами, но прекрасно понимаем, что это очень сильный соперник. Никакой расслабленности после завоевания путевки на чемпионат Европы в команде нет. Наоборот, хочется проверить силы на фоне сборной Бельгии. И отыграв оставшиеся два матча, смотреть в будущее, в 2020 год.

  • Сборная России идет в отборочной группе второй, но имеет шансы на первое место.
  • Джикия в текущем отборе не пропустил ни одного матча.
  • Встреча с Бельгией начнется в 22:00 по Москве.

Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия Спартак Джикия Георгий
Комментарии (7)
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Dellleone
1573827022
Все мы знаем ваш максимум, это Казахстан и Шотландия .
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Ушат Помоев
1573827957
Завтра все будет ясно про расслабленность или же неумение играть!
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vka1970
1573829255
Что то мне подсказывает,что завтра тон комментариев от наших лучших изменится от мы на Европе, до ни смогла я, ни смогла.Ни чего против футболистов и сборной не имею, но глядя на уровень игры ведущих сборных и сравнивая их игру с нашей , на ум приходят строки: Мы всех в Европе бить старались Но снова жидко обоср..........
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Decorhome
1573831284
Удачи
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RotBerg
1573834248
Когда слышишь о настрое от игрока спартака...
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