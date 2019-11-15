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    Джикия: «Никакой расслабленности после завоевания путевки на Евро-2020 нет. Хочется проверить силы на фоне Бельгии»

    Защитник сборной России Георгий Джикия заверил, что в команде нет расслабленности. Россияне уже обеспечили себе место на Евро-2020, а завтра, 16 ноября, проведут матч против Бельгии дома.

    – А психологически проще готовиться к матчам, когда главная задача отборочного цикла решена?

    – Сейчас уже не думаешь о том, что эти три очка дают возможность выйти на Евро. Мы спокойно готовимся к игре с бельгийцами, но прекрасно понимаем, что это очень сильный соперник. Никакой расслабленности после завоевания путевки на чемпионат Европы в команде нет. Наоборот, хочется проверить силы на фоне сборной Бельгии. И отыграв оставшиеся два матча, смотреть в будущее, в 2020 год.

    • Сборная России идет в отборочной группе второй, но имеет шансы на первое место.
    • Джикия в текущем отборе не пропустил ни одного матча.
    • Встреча с Бельгией начнется в 22:00 по Москве.

    Источник: «РИА Новости»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9947

      vka1970 23 минуты назад

      Что то мне подсказывает,что завтра тон комментариев от наших лучших изменится от мы на Европе, до ни смогла я, ни смогла.Ни чего против футболистов и сборной не имею, но глядя на уровень игры ведущих сборных и сравнивая их игру с нашей , на ум приходят строки:
      Мы всех в Европе бить старались
      Но снова жидко обоср..........

      0
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    • ...
      Рейтинг: +146

      Ушат Помоев 45 минут назад

      Завтра все будет ясно про расслабленность или же неумение играть!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2412

      Dellleone 1 час назад

      Все мы знаем ваш максимум, это Казахстан и Шотландия .

      1
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      Рейтинг: +6630

      батог > Dellleone 5 минут назад

      Выше!

      0
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      Рейтинг: +425

      alarm 1 час назад

      позор хрякам!

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