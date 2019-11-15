Джикия: «Никакой расслабленности после завоевания путевки на Евро-2020 нет. Хочется проверить силы на фоне Бельгии»

Защитник сборной России Георгий Джикия заверил, что в команде нет расслабленности. Россияне уже обеспечили себе место на Евро-2020, а завтра, 16 ноября, проведут матч против Бельгии дома.

– А психологически проще готовиться к матчам, когда главная задача отборочного цикла решена?

– Сейчас уже не думаешь о том, что эти три очка дают возможность выйти на Евро. Мы спокойно готовимся к игре с бельгийцами, но прекрасно понимаем, что это очень сильный соперник. Никакой расслабленности после завоевания путевки на чемпионат Европы в команде нет. Наоборот, хочется проверить силы на фоне сборной Бельгии. И отыграв оставшиеся два матча, смотреть в будущее, в 2020 год.