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    Точилин: «Высокий процент брака, который был у Кудряшова в матче с ЦСКА – аномалия. Вопрос в психологии»

    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин назвал «аномальным» процент брака в действиях защитника Федора Кудряшова в матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА (2:3).

    — Количество неудачных действий Кудряшова поразило. Это нормально для футболиста сборной России?

    — Такой высокий процент брака, который был у Федора — это, конечно, аномально для исполнителя его уровня. Тем более, промахи совершались в простейших ситуациях.

    И здесь мы в который раз возвращаемся к вопросу о психологии — сложная турнирная ситуация отражается на игре каждого. В сборной-то Кудряшов отдает эти простые передачи, соответственно, вопрос не в готовности. Просто там, судя по всему, Федор действует раскрепощенно.

    — От нападающих — Полоза и Заболотного — тоже хотелось бы большего?

    — От форвардов, в первую очередь, ждем забитых мячей. По два гола за полсезона, понятно, маловато, ведь игрового времени оба получают прилично.

    Точилин – о слухах об отставке: «Половину услышал от вас в первый раз»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5384

      BRO_football 1 час назад

      Никакой аномалии здесь нет. Просто Кудряшов плохой игрок и всегда им был.

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