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  • Точилин: «Высокий процент брака, который был у Кудряшова в матче с ЦСКА – аномалия. Вопрос в психологии»

Точилин: «Высокий процент брака, который был у Кудряшова в матче с ЦСКА – аномалия. Вопрос в психологии»

14 ноября 2019, 07:45
3

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин назвал «аномальным» процент брака в действиях защитника Федора Кудряшова в матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА (2:3).

— Количество неудачных действий Кудряшова поразило. Это нормально для футболиста сборной России?

— Такой высокий процент брака, который был у Федора — это, конечно, аномально для исполнителя его уровня. Тем более, промахи совершались в простейших ситуациях.

И здесь мы в который раз возвращаемся к вопросу о психологии — сложная турнирная ситуация отражается на игре каждого. В сборной-то Кудряшов отдает эти простые передачи, соответственно, вопрос не в готовности. Просто там, судя по всему, Федор действует раскрепощенно.

— От нападающих — Полоза и Заболотного — тоже хотелось бы большего?

— От форвардов, в первую очередь, ждем забитых мячей. По два гола за полсезона, понятно, маловато, ведь игрового времени оба получают прилично.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Кудряшов Федор Заболотный Антон Полоз Дмитрий Точилин Александр
Комментарии (3)
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BRO_football
1573707995
Никакой аномалии здесь нет. Просто Кудряшов плохой игрок и всегда им был.
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ZAITZEFF2011
1573723899
Это его уровень. Куда смотрели когда брали?
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Бухбух
1573746292
Игрок сборной, даже находясь в плохой форме, не должен опускаться до "аномального" уровня.
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