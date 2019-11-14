Точилин: «Высокий процент брака, который был у Кудряшова в матче с ЦСКА – аномалия. Вопрос в психологии»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин назвал «аномальным» процент брака в действиях защитника Федора Кудряшова в матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА (2:3).

— Количество неудачных действий Кудряшова поразило. Это нормально для футболиста сборной России?

— Такой высокий процент брака, который был у Федора — это, конечно, аномально для исполнителя его уровня. Тем более, промахи совершались в простейших ситуациях.

И здесь мы в который раз возвращаемся к вопросу о психологии — сложная турнирная ситуация отражается на игре каждого. В сборной-то Кудряшов отдает эти простые передачи, соответственно, вопрос не в готовности. Просто там, судя по всему, Федор действует раскрепощенно.

— От нападающих — Полоза и Заболотного — тоже хотелось бы большего?

— От форвардов, в первую очередь, ждем забитых мячей. По два гола за полсезона, понятно, маловато, ведь игрового времени оба получают прилично.

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