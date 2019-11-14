Тиаго Силва – лучший игрок Лиги 1 в октябре

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва признан лучшим игроком чемпионата Франции по итогам октября.

В прошлом месяце бразилец сыграл в четырех матчах в Лиге 1 и помог своей команде одержать четыре победы.

На награду также претендовали Анхель Ди Мария («ПСЖ») и Виссам Бен-Йеддер («Монако»).

Тиаго Силва – капитан «ПСЖ».

ESPN в октябре сообщал, что игрок покинет Париж летом 2020 года в качестве свободного агента.