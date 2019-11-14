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Тиаго Силва – лучший игрок Лиги 1 в октябре

14 ноября 2019, 01:48

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва признан лучшим игроком чемпионата Франции по итогам октября.

В прошлом месяце бразилец сыграл в четырех матчах в Лиге 1 и помог своей команде одержать четыре победы.

На награду также претендовали Анхель Ди Мария («ПСЖ») и Виссам Бен-Йеддер («Монако»).

  • Тиаго Силва – капитан «ПСЖ».
  • ESPN в октябре сообщал, что игрок покинет Париж летом 2020 года в качестве свободного агента.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер Лиги 1
Франция. Лига 1 ПСЖ Силва Тиаго
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