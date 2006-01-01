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    Медведев: «Интерес «Зенита» к Скарпе? Очередной пример слухов»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Палмейраса» Густаво Скарпе.

    «Интерес «Зенита» к Густаво Скарпе? Это очередной пример слухов, которые распространяются неосведомленными людьми», — сказал Медведев.

    • В текущем сезоне Скарпа провел 33 матча, забил десять голов, сделал пять результативных передач.
    • На счету игрока один товарищеский матч за сборную Бразилии.
    • «Палмейрас» в Серии А идет вторым.

    90min: «Зенит» и «Спортинг» заинтересованы в хавбеке «Палмейраса» Скарпе

    Источник: «Чемпионат»

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