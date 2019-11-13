Медведев: «Интерес «Зенита» к Скарпе? Очередной пример слухов»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Палмейраса» Густаво Скарпе.

«Интерес «Зенита» к Густаво Скарпе? Это очередной пример слухов, которые распространяются неосведомленными людьми», — сказал Медведев.

В текущем сезоне Скарпа провел 33 матча, забил десять голов, сделал пять результативных передач.

На счету игрока один товарищеский матч за сборную Бразилии.

«Палмейрас» в Серии А идет вторым.

90min: «Зенит» и «Спортинг» заинтересованы в хавбеке «Палмейраса» Скарпе