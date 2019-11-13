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  • Медведев: «Интерес «Зенита» к Скарпе? Очередной пример слухов»

Медведев: «Интерес «Зенита» к Скарпе? Очередной пример слухов»

13 ноября 2019, 15:02
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Палмейраса» Густаво Скарпе.

«Интерес «Зенита» к Густаво Скарпе? Это очередной пример слухов, которые распространяются неосведомленными людьми», — сказал Медведев.

  • В текущем сезоне Скарпа провел 33 матча, забил десять голов, сделал пять результативных передач.
  • На счету игрока один товарищеский матч за сборную Бразилии.
  • «Палмейрас» в Серии А идет вторым.

90min: «Зенит» и «Спортинг» заинтересованы в хавбеке «Палмейраса» Скарпе

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Палмейрас Медведев Александр
Комментарии (1)
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Spartak Piter
1573805017
Как же знаменательно что у зенита президент Медведев))))))) Вообще клуб полное отражение власти в РФ.
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