Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Лэмпард – первый английский тренер с 2012-го года, выигравший шесть матчей АПЛ подряд

    В 12-м туре АПЛ «Челси» дома победил «Кристал Пэлас» со счетом 2:0. Это шестая победа лондонцев в чемпионате Англии подряд.

    Главный тренер Фрэнк Лэмпард стал первым с 2012-го года английским специалистом, выигравшим в АПЛ шесть встреч подряд. Семь лет назад таковым был менеджер «Ньюкасла» Алан Пардью, который находится без работы с прошлого года.

    • «Челси» в АПЛ идет третьим.
    • В группе Лиги чемпионов команда занимает второе место.
    • В ближайшем матче «Челси» сыграет с «Манчестер Сити» (23 ноября).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:10
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74444
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru