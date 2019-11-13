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  • Лэмпард – первый английский тренер с 2012-го года, выигравший шесть матчей АПЛ подряд

Лэмпард – первый английский тренер с 2012-го года, выигравший шесть матчей АПЛ подряд

13 ноября 2019, 08:10
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В 12-м туре АПЛ «Челси» дома победил «Кристал Пэлас» со счетом 2:0. Это шестая победа лондонцев в чемпионате Англии подряд.

Главный тренер Фрэнк Лэмпард стал первым с 2012-го года английским специалистом, выигравшим в АПЛ шесть встреч подряд. Семь лет назад таковым был менеджер «Ньюкасла» Алан Пардью, который находится без работы с прошлого года.

  • «Челси» в АПЛ идет третьим.
  • В группе Лиги чемпионов команда занимает второе место.
  • В ближайшем матче «Челси» сыграет с «Манчестер Сити» (23 ноября).

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Челси Лэмпард Фрэнк
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