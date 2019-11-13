Лэмпард – первый английский тренер с 2012-го года, выигравший шесть матчей АПЛ подряд

В 12-м туре АПЛ «Челси» дома победил «Кристал Пэлас» со счетом 2:0. Это шестая победа лондонцев в чемпионате Англии подряд.

Главный тренер Фрэнк Лэмпард стал первым с 2012-го года английским специалистом, выигравшим в АПЛ шесть встреч подряд. Семь лет назад таковым был менеджер «Ньюкасла» Алан Пардью, который находится без работы с прошлого года.