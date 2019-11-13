«Челси» до нынешнего сезона последний раз выигрывал шесть матчей АПЛ подряд в 2017 году при Конте

После победы в 12-м туре АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:0) выигрышная серия «Челси» в рамках чемпионата Англии достигла шести встреч. Последний раз до такой отсечки лондонцы доходили в мае 2017 года при Антонио Конте.
Тогда «Челси» выиграл чемпионат. Конте сейчас тренирует «Интер» и идет с ним на втором месте Серии А.
- Стартовый состав «Челси» на игру с «Кристал Пэлас» стал самым молодым в истории клуба в АПЛ.
- Лондонцы сейчас идут в таблице третьими.
- В следующем туре «Челси» встретится с «Манчестер Сити» (23 ноября).
Источник: Бомбардир.ру