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    «Челси» до нынешнего сезона последний раз выигрывал шесть матчей АПЛ подряд в 2017 году при Конте

    После победы в 12-м туре АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:0) выигрышная серия «Челси» в рамках чемпионата Англии достигла шести встреч. Последний раз до такой отсечки лондонцы доходили в мае 2017 года при Антонио Конте.

    Тогда «Челси» выиграл чемпионат. Конте сейчас тренирует «Интер» и идет с ним на втором месте Серии А.

    Источник: Бомбардир.ру

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