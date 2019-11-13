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  • «Челси» до нынешнего сезона последний раз выигрывал шесть матчей АПЛ подряд в 2017 году при Конте

«Челси» до нынешнего сезона последний раз выигрывал шесть матчей АПЛ подряд в 2017 году при Конте

13 ноября 2019, 07:16

После победы в 12-м туре АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:0) выигрышная серия «Челси» в рамках чемпионата Англии достигла шести встреч. Последний раз до такой отсечки лондонцы доходили в мае 2017 года при Антонио Конте.

Тогда «Челси» выиграл чемпионат. Конте сейчас тренирует «Интер» и идет с ним на втором месте Серии А.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Челси Интер Конте Антонио
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