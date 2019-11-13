Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Тамбов» стоит меньше, чем Дзюба достал из кармана Быстрова»

Уткин: «Тамбов» стоит меньше, чем Дзюба достал из кармана Быстрова»

13 ноября 2019, 06:40
18

В футбольных кругах существует версия, что во время выступления за «Спартак» форвард «Зенита» Артем Дзюба украл из кармана деньги у партнера Владимира Быстрова. Видеоблогер Василий Уткин сравнил сумму со стоимостью клуба РПЛ.

«Дзюба же предложил посчитать, сколько стоит «Лейпциг», сколько стоит «Зенит». Но он никогда не предлагал это посчитать перед матчем чемпионата России. «Тамбов» вообще стоит меньше, чем Дзюба из кармана Быстрова достал. По легенде, хотя свидетели найдутся», – сказал Уткин.

  • «Тамбов» в РПЛ идет в зоне переходных матчей.
  • Суммарная стоимость игроков команды – 12,13 миллиона евро.
  • «Зенит» Дзюбы лидирует в чемпионате России с отрывом.

Источник: YouTube-канал «Эхо Спорт»
Россия. Премьер-лига Тамбов Быстров Владимир Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mamba9090909
1573617871
Уткин опустился до уровня базарной сплетницы. Совсем шизанулся.
Ответить
Старикан
1573621333
Ну про то, что Дзюбан не чист на руку- это не новость...и мелочь из карманов тырил и девушку у лучшего друга увёл...
Ответить
Kulimen
1573623989
А мне шутка зашла х0
Ответить
Добрый Бобер
1573625751
Иногда надо напоминать, кто есть Дзюба. А то его через чур превозносят. СМИ почти культ личности сотворили.
Ответить
moskowcity-petrv
1573625806
Тактика утки,поднять срач с кем-нибудь и пиариться
Ответить
АртурZaСМ
1573627785
А ведь он прав...
Ответить
yurdin
1573630192
Браво,Вася!))) Я думал, что уже все забыли и в патриотическом порыве отвечают Дзюбе взаимностью, когда он руку в воинском приветствии к пустой голове прикладывает.
Ответить
Давид59
1573631583
Я так понимаю, события относятся к периоду, когда оба играли в Спартаке. Ну, Вася ты и злопамятный. Сперва мочил весь Зенит. Теперь каждого по отдельности начал? Фу...
Ответить
3a zenit
1573636599
помню этот жиробас в кафешке (переел)обрыгался и стул сломал на радио...
Ответить
S.K.V.
1573640467
Уткин-мразь! Слова синонимы.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+