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    Уткин: «Тамбов» стоит меньше, чем Дзюба достал из кармана Быстрова»

    В футбольных кругах существует версия, что во время выступления за «Спартак» форвард «Зенита» Артем Дзюба украл из кармана деньги у партнера Владимира Быстрова. Видеоблогер Василий Уткин сравнил сумму со стоимостью клуба РПЛ.

    «Дзюба же предложил посчитать, сколько стоит «Лейпциг», сколько стоит «Зенит». Но он никогда не предлагал это посчитать перед матчем чемпионата России. «Тамбов» вообще стоит меньше, чем Дзюба из кармана Быстрова достал. По легенде, хотя свидетели найдутся», – сказал Уткин.

    • «Тамбов» в РПЛ идет в зоне переходных матчей.
    • Суммарная стоимость игроков команды – 12,13 миллиона евро.
    • «Зенит» Дзюбы лидирует в чемпионате России с отрывом.

    Источник: YouTube-канал «Эхо Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2143

      Kulimen 16 минут назад

      А мне шутка зашла х0

      0
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      Рейтинг: +5395

      Старикан 1 час назад

      Ну про то, что Дзюбан не чист на руку- это не новость...и мелочь из карманов тырил и девушку у лучшего друга увёл...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2439

      Порванный хрюкан 1 час назад

      В Зените у Дзюбы такой проблемы нет, т.к., зная о его клептомании, ему сделали персональную раздевалку, а игрокам, на всякий случай, шьют одежду без карманов

      1
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      Рейтинг: -27393

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Дудкин живёт в каком-то своём мире , где за базар отвечать не надо .

      -3
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      Рейтинг: +6150

      mihail200606 > пьяныйхоровод 1 час назад

      Как раз у него было ножевое ранение почки.. Видимо пришлось ответить..

      1
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      Рейтинг: +1127

      mamba9090909 1 час назад

      Уткин опустился до уровня базарной сплетницы. Совсем шизанулся.

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