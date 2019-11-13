Уткин: «Тамбов» стоит меньше, чем Дзюба достал из кармана Быстрова»

В футбольных кругах существует версия, что во время выступления за «Спартак» форвард «Зенита» Артем Дзюба украл из кармана деньги у партнера Владимира Быстрова. Видеоблогер Василий Уткин сравнил сумму со стоимостью клуба РПЛ.

«Дзюба же предложил посчитать, сколько стоит «Лейпциг», сколько стоит «Зенит». Но он никогда не предлагал это посчитать перед матчем чемпионата России. «Тамбов» вообще стоит меньше, чем Дзюба из кармана Быстрова достал. По легенде, хотя свидетели найдутся», – сказал Уткин.