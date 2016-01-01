Крал: «АПЛ – моя мечта, но сейчас сосредоточен на выступлениях за «Спартак»

Да ты здесь-то нормально заиграй, потом будем о чём-то говорить.
Не могут парни сейчас у нас в большинстве своём хорошо играть, потому что все куда-то хотят, и это желание у них, словно гири на ногах.
АПЛ от тех бежит, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, бросается на шею )))
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал высказался насчет интереса к нему со стороны клубов английской Премьер-лиги.
«АПЛ – моя мечта. Надо быть готовым к такому уровню. Я хочу быть таким футболистом, который сразу заиграет в основе клуба АПЛ, а не будет сидеть в запасе.
До лета я не могу совершить трансфер, потому что в этом году уже дважды перешел в разные клубы. И пока идет речь лишь об интересе. Не придаю значения этому всему. Сосредоточен на выступлениях за «Спартак». Не хочу отвлекаться», – сказал Крал.
- «Спартак» купил чешского хавбека летом у «Славии» за 12 миллионов евро.
- В активе Крала восемь матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.