Крал: «АПЛ – моя мечта, но сейчас сосредоточен на выступлениях за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал высказался насчет интереса к нему со стороны клубов английской Премьер-лиги.

«АПЛ – моя мечта. Надо быть готовым к такому уровню. Я хочу быть таким футболистом, который сразу заиграет в основе клуба АПЛ, а не будет сидеть в запасе.

До лета я не могу совершить трансфер, потому что в этом году уже дважды перешел в разные клубы. И пока идет речь лишь об интересе. Не придаю значения этому всему. Сосредоточен на выступлениях за «Спартак». Не хочу отвлекаться», – сказал Крал.