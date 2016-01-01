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    Крал: «АПЛ – моя мечта, но сейчас сосредоточен на выступлениях за «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал высказался насчет интереса к нему со стороны клубов английской Премьер-лиги.

    «АПЛ – моя мечта. Надо быть готовым к такому уровню. Я хочу быть таким футболистом, который сразу заиграет в основе клуба АПЛ, а не будет сидеть в запасе.

    До лета я не могу совершить трансфер, потому что в этом году уже дважды перешел в разные клубы. И пока идет речь лишь об интересе. Не придаю значения этому всему. Сосредоточен на выступлениях за «Спартак». Не хочу отвлекаться», – сказал Крал.

    • «Спартак» купил чешского хавбека летом у «Славии» за 12 миллионов евро.
    • В активе Крала восемь матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

    Источник: iSport.cz

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +836

      Я - легенда 7 минут назад

      Да ты здесь-то нормально заиграй, потом будем о чём-то говорить.

      Не могут парни сейчас у нас в большинстве своём хорошо играть, потому что все куда-то хотят, и это желание у них, словно гири на ногах.

      АПЛ от тех бежит, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, бросается на шею )))

      0
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      Рейтинг: +3086

      RotBerg 7 минут назад

      Слабенький

      0
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      Рейтинг: +1253

      Obojaemiy 12 минут назад

      так как ты играешь тебе любительская лига Англии только светит. Что не передача то мимо ил сопернику..Ужас..

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      Рейтинг: +971

      Decorhome 24 минуты назад

      Все верно

      0
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      Рейтинг: +2934

      InterMilLano1908 28 минут назад

      Ну пока играет на 3лигу Англии, так что пусть пока учится играть

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