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  • Крал: «АПЛ – моя мечта, но сейчас сосредоточен на выступлениях за «Спартак»

Крал: «АПЛ – моя мечта, но сейчас сосредоточен на выступлениях за «Спартак»

12 ноября 2019, 08:59
15

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал высказался насчет интереса к нему со стороны клубов английской Премьер-лиги.

«АПЛ – моя мечта. Надо быть готовым к такому уровню. Я хочу быть таким футболистом, который сразу заиграет в основе клуба АПЛ, а не будет сидеть в запасе.

До лета я не могу совершить трансфер, потому что в этом году уже дважды перешел в разные клубы. И пока идет речь лишь об интересе. Не придаю значения этому всему. Сосредоточен на выступлениях за «Спартак». Не хочу отвлекаться», – сказал Крал.

  • «Спартак» купил чешского хавбека летом у «Славии» за 12 миллионов евро.
  • В активе Крала восемь матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

Источник: iSport.cz
Россия. Премьер-лига Спартак Крал Алекс
Комментарии (15)
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Decorhome
1573540571
Все верно
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Obojaemiy
1573541294
так как ты играешь тебе любительская лига Англии только светит. Что не передача то мимо ил сопернику..Ужас..
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RotBerg
1573541576
Слабенький
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Я - легенда
1573541619
Да ты здесь-то нормально заиграй, потом будем о чём-то говорить. Не могут парни сейчас у нас в большинстве своём хорошо играть, потому что все куда-то хотят, и это желание у них, словно гири на ногах. АПЛ от тех бежит, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, бросается на шею )))
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Добрый Бобер
1573548555
"Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом"
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vka1970
1573552048
Похвально, но кроме желания , требуется ещё и умение. Учись и старайся приблизить свою мечту хорошей игрой.
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все_будет_AUDI
1573557673
Заходи в фифу будешь лучшим в апл
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Диктор
1573564224
Играй и старайся и все у тебя получится.
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erma
1573569364
Если перейдешь в АПЛ, то что же будет с мечтой?
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NEONFOL
1573573776
мечтатель, перейдёшь в условный эвертон или арсенал на з.п в 1.5 млн максимум, спартак же при крутой игре дал бы 3, иди иди
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