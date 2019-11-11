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  • Дзагоев – о возвращении на поле: «Какие ощущения? Я чуть-чуть в прострации»

Дзагоев – о возвращении на поле: «Какие ощущения? Я чуть-чуть в прострации»

11 ноября 2019, 12:28
8

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал свое возвращение на поле после травмы в матче с «Сочи» (3:2).

«Как я этого ждал! Какие ощущения? Чуть-чуть в прострации я… Само собой, долго этого ждал, долго к этому шел. Все не гладко шло. Год пропустил. Выйдя на поле, чуть-чуть волновался, ноги были не совсем послушные. Тяжело по такому матчу выходить, когда разница всего один мяч. То, что мог, все сделал. Мы победили, и это самое важное.

Сложный период был. То колено, то еще что-то. Я надеюсь, все позади. Головой буду себя настраивать, уже получается. Не только физически тяжело, но и психологически. На каждую тренировку выходишь… Невозможно не думать, выкинуть из головы, что у меня все нормально. Более-менее в голове стало легче. Тренировки, от игры к игре, есть время поднабрать форму. Впереди 5-6 игр, надеюсь помочь команде», – сказал Дзагоев.

  • На 85-й минуте матча Дзагоев заменил Николу Влашича.
  • Для Дзагоева это первый официальный матч с ноября 2018 года. В феврале 2019-го россиянин повредил крестообразные связки, играя за армейцев в товарищеском матче.

Каким для Дзагоева был год без футбола?

Источник: YouTube-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Дзагоев Алан
Комментарии (8)
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Ушат Помоев
1573465124
Успехов Дзагоева!
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_X_A_M_
1573465431
Удачи Дзага!!! Ждём голов!!!
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Plyash
1573465453
Алан,переходи в молодёжку ребят тренировать,там ты точно пригодишься . Ну сколько ноги можно калечить,пожалей ты их.Любой рецидив при серьёзности твоих травм за все эти годы может быть непредсказуемым.Удачи.
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koli4ka
1573466468
Вот оно ему надо футбол,травмы??? Бери красавицу жену,дочку переезжай в Осетию. Для начала станешь депутатом,затем мэром Владикавказа,заживешь как Большой и Уважаемый человек.Бери пример с джигита Кахи Каладзе!!!
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Владислав Vlad
1573466518
Хотя я и не болельщик ЦСКА, но Дзагу уважаю. Особенно после ЧЕ в Польше и Украине.
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Игорь1980
1573468083
Удачи Дзаге!!! И без травм!!!
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Давид59
1573470939
Респект! Хочет повторить подвиги Данни!
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111ax
1573577458
просто пожелаем удачи
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