Дзагоев – о возвращении на поле: «Какие ощущения? Я чуть-чуть в прострации»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал свое возвращение на поле после травмы в матче с «Сочи» (3:2).

«Как я этого ждал! Какие ощущения? Чуть-чуть в прострации я… Само собой, долго этого ждал, долго к этому шел. Все не гладко шло. Год пропустил. Выйдя на поле, чуть-чуть волновался, ноги были не совсем послушные. Тяжело по такому матчу выходить, когда разница всего один мяч. То, что мог, все сделал. Мы победили, и это самое важное.

Сложный период был. То колено, то еще что-то. Я надеюсь, все позади. Головой буду себя настраивать, уже получается. Не только физически тяжело, но и психологически. На каждую тренировку выходишь… Невозможно не думать, выкинуть из головы, что у меня все нормально. Более-менее в голове стало легче. Тренировки, от игры к игре, есть время поднабрать форму. Впереди 5-6 игр, надеюсь помочь команде», – сказал Дзагоев.

На 85-й минуте матча Дзагоев заменил Николу Влашича .

. Для Дзагоева это первый официальный матч с ноября 2018 года. В феврале 2019-го россиянин повредил крестообразные связки, играя за армейцев в товарищеском матче.

Каким для Дзагоева был год без футбола?