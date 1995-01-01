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    Дзагоев – о возвращении на поле: «Какие ощущения? Я чуть-чуть в прострации»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал свое возвращение на поле после травмы в матче с «Сочи» (3:2).

    «Как я этого ждал! Какие ощущения? Чуть-чуть в прострации я… Само собой, долго этого ждал, долго к этому шел. Все не гладко шло. Год пропустил. Выйдя на поле, чуть-чуть волновался, ноги были не совсем послушные. Тяжело по такому матчу выходить, когда разница всего один мяч. То, что мог, все сделал. Мы победили, и это самое важное.

    Сложный период был. То колено, то еще что-то. Я надеюсь, все позади. Головой буду себя настраивать, уже получается. Не только физически тяжело, но и психологически. На каждую тренировку выходишь… Невозможно не думать, выкинуть из головы, что у меня все нормально. Более-менее в голове стало легче. Тренировки, от игры к игре, есть время поднабрать форму. Впереди 5-6 игр, надеюсь помочь команде», – сказал Дзагоев.

    • На 85-й минуте матча Дзагоев заменил Николу Влашича.
    • Для Дзагоева это первый официальный матч с ноября 2018 года. В феврале 2019-го россиянин повредил крестообразные связки, играя за армейцев в товарищеском матче.

    Каким для Дзагоева был год без футбола?

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3996

      Владислав Vlad 4 минуты назад

      Хотя я и не болельщик ЦСКА, но Дзагу уважаю. Особенно после ЧЕ в Польше и Украине.

      0
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      Рейтинг: +7734

      silver29 4 минуты назад

      Дзагоеву пора бутсы на гвоздь, пару-тройку игр на промороженном газоне и рецидив обеспечен, очень нежный игрок.

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      Рейтинг: +1540

      koli4ka 5 минут назад

      Вот оно ему надо футбол,травмы??? Бери красавицу жену,дочку переезжай в Осетию. Для начала станешь депутатом,затем мэром Владикавказа,заживешь как Большой и Уважаемый человек.Бери пример с джигита Кахи Каладзе!!!

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      Рейтинг: +827

      playsh 22 минуты назад

      Алан,переходи в молодёжку ребят тренировать,там ты точно пригодишься .
      Ну сколько ноги можно калечить,пожалей ты их.Любой рецидив при серьёзности твоих травм за все эти годы может быть непредсказуемым.Удачи.

      0
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      Рейтинг: +21

      _X_A_M_ 22 минуты назад

      Удачи Дзага!!! Ждём голов!!!

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      Рейтинг: +47

      Ушат Помоев 27 минут назад

      Успехов Дзагоева!

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