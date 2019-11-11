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Игуаин близок к продлению контракта с «Ювентусом»

11 ноября 2019, 11:51
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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи подтвердил, что в скором времени клуб может продлить контракт с нападающим Гонсало Игуаином.

«Игуаин очень хорошо играет. Он делает то, что мы от него ожидаем. Мы очень довольны им. Летом он мог уйти, но решил остаться в команде, потому что очень этого хотел. Мы еще не подписали с ним новый контракт, но очень близки к этому», – сказал Паратичи.

  • «Ювентус» купил Игуаина летом 2016 года у «Наполи» за 90 миллионов евро.
  • В текущем сезоне аргентинец забил три гола и сделал четыре ассиста в 14 матчах.
  • Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Игуаин Гонсало
Комментарии (1)
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ItalianFootball
1573547125
32-ой на носу, надо бы ЗП снизить)
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