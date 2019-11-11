Игуаин близок к продлению контракта с «Ювентусом»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи подтвердил, что в скором времени клуб может продлить контракт с нападающим Гонсало Игуаином.

«Игуаин очень хорошо играет. Он делает то, что мы от него ожидаем. Мы очень довольны им. Летом он мог уйти, но решил остаться в команде, потому что очень этого хотел. Мы еще не подписали с ним новый контракт, но очень близки к этому», – сказал Паратичи.