Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    Мертенс может зимой покинуть «Наполи»

    Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс рассматривает вариант с уходом из клуба во время зимнего трансферного окна.

    По информации La Gazzetta dello Sport, футболист разочарован ситуацией внутри «Наполи» и результатами команды.

    Кроме того, контракт бельгийского форварда с неаполитанцами истекает летом 2020 года и стороны пока не могут договориться о его продлении.

    За ситуацией следит «Интер», который может подписать игрока в январе, если удастся согласовать финансовые детали сотрудничества.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:50
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6118

      mihail200606 51 минуту назад

      Наполи в таком варианте состава уже не поднимется выше.. Так что надо уходить..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74419
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru