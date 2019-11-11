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Мертенс может зимой покинуть «Наполи»

11 ноября 2019, 08:50
6

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс рассматривает вариант с уходом из клуба во время зимнего трансферного окна.

По информации La Gazzetta dello Sport, футболист разочарован ситуацией внутри «Наполи» и результатами команды.

Кроме того, контракт бельгийского форварда с неаполитанцами истекает летом 2020 года и стороны пока не могут договориться о его продлении.

За ситуацией следит «Интер», который может подписать игрока в январе, если удастся согласовать финансовые детали сотрудничества.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Наполи Интер Мертенс Дрис
Комментарии (6)
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mihail200606
1573452571
Наполи в таком варианте состава уже не поднимется выше.. Так что надо уходить..
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Николай71
1573456896
Да этого сезона Наполи ещё мог на что то рассчитывать, теперь Ювентус и Интер будут играть в серии А главные роли. Поэтому ведущие игроки зимой и летом точно уйдут оттуда. А Наполи опять превратиться в середняка.
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Давид59
1573458708
А тут Интер в засаде сидит и ждёт... Мертенсу надо себя показать. А тут как раз отборочный матч...
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серега кашин
1573464147
наполи начинает терять ведущих игроков
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OBOLEV
1573468357
Думаю пару годков мог бы попылить )))
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ItalianFootball
1573547156
А кто НЕ может из нынешнего Наполи ливнуть ? лучше это пишите.
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