Мертенс может зимой покинуть «Наполи»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс рассматривает вариант с уходом из клуба во время зимнего трансферного окна.

По информации La Gazzetta dello Sport, футболист разочарован ситуацией внутри «Наполи» и результатами команды.

Кроме того, контракт бельгийского форварда с неаполитанцами истекает летом 2020 года и стороны пока не могут договориться о его продлении.

За ситуацией следит «Интер», который может подписать игрока в январе, если удастся согласовать финансовые детали сотрудничества.