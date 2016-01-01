АПЛ. «Арсенал» в гостях всухую уступил «Лестеру», лондонцы из последних семи матчей выиграли один

В 12 туре АПЛ «Лестер» дома победил «Арсенал» благодаря голам во втором тайме. Команда из Лестера поднялась на второе место в таблице.

«Арсенал» из последних семи матчей выиграл один. Лондонцы в таблице идут вне зоны еврокубков.

Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

Лестер – Арсенал – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Варди, 68; 2:0 – Мэддисон, 75.

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