АПЛ. «Арсенал» в гостях всухую уступил «Лестеру», лондонцы из последних семи матчей выиграли один

и вот уже грустят за пуховик все пушкари, никак,
на днях заменят Эмери, всего лишь, как-то так...))
В 12 туре АПЛ «Лестер» дома победил «Арсенал» благодаря голам во втором тайме. Команда из Лестера поднялась на второе место в таблице.
«Арсенал» из последних семи матчей выиграл один. Лондонцы в таблице идут вне зоны еврокубков.
Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур
Голы: 1:0 – Варди, 68; 2:0 – Мэддисон, 75.
Ситуация в «Арсенале»: тренер психует, игроки не доверяют ему, а руководство задумывается о его смене