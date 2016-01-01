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    АПЛ. «Арсенал» в гостях всухую уступил «Лестеру», лондонцы из последних семи матчей выиграли один

    В 12 туре АПЛ «Лестер» дома победил «Арсенал» благодаря голам во втором тайме. Команда из Лестера поднялась на второе место в таблице.

    «Арсенал» из последних семи матчей выиграл один. Лондонцы в таблице идут вне зоны еврокубков.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

    Лестер – Арсенал – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Варди, 68; 2:0 – Мэддисон, 75.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Ситуация в «Арсенале»: тренер психует, игроки не доверяют ему, а руководство задумывается о его смене

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +431

      Сенситив 1 минуту назад

      и вот уже грустят за пуховик все пушкари, никак,
      на днях заменят Эмери, всего лишь, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +1866

      Борат 2 минуты назад

      Пора гнать тренеришку!
      Ну не тянет он лямку!
      Гвгы

      0
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      Рейтинг: +21501

      gol_kak_sokol 13 минут назад

      Тренеришка горит, жаль.

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