Мелкадзе – лучший игрок матча «Ростов» – «Тамбов»

Без идиотизма Козлова именно в этой игре, никто бы про Мелкадзе и не вспомнил
РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 16 тура между «Ростовом» и «Тамбовом» (1:2). Им стал нападающий гостей Георгий Мелкадзе.
«Тамбов» по ходу встречи уступал, и форвард сравнял счет. Видео гола доступно ниже. Победный мяч забил воспитанник «Спартака» Владимир Обухов.
- Мелкадзе принадлежит «Спартаку».
- Для форварда мяч в Ростове-на-Дону стал пятым в сезоне.
- «Тамбов» благодаря победе покинул зону прямого вылета.