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    Мелкадзе – лучший игрок матча «Ростов» – «Тамбов»

    РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 16 тура между «Ростовом» и «Тамбовом» (1:2). Им стал нападающий гостей Георгий Мелкадзе.

    «Тамбов» по ходу встречи уступал, и форвард сравнял счет. Видео гола доступно ниже. Победный мяч забил воспитанник «Спартака» Владимир Обухов.

    • Мелкадзе принадлежит «Спартаку».
    • Для форварда мяч в Ростове-на-Дону стал пятым в сезоне.
    • «Тамбов» благодаря победе покинул зону прямого вылета.

    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 20:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +34787

      MaxRnD 6 минут назад

      Без идиотизма Козлова именно в этой игре, никто бы про Мелкадзе и не вспомнил

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