Мелкадзе – лучший игрок матча «Ростов» – «Тамбов»

РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 16 тура между «Ростовом» и «Тамбовом» (1:2). Им стал нападающий гостей Георгий Мелкадзе.

«Тамбов» по ходу встречи уступал, и форвард сравнял счет. Видео гола доступно ниже. Победный мяч забил воспитанник «Спартака» Владимир Обухов.