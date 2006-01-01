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    «Динамо» победило в Казани впервые с 2006 года. Тогда решающий гол забил Дерлей

    В 16 туре РПЛ «Динамо» обыграло «Рубин» в Казани (1:0). Последний раз москвичи побеждали в Татарстане в ноябре 2006 года.

    Тогда динамовцев тренировал Андрей Кобелев, а решающий гол забил португальский форвард Дерлей – итоговый счет 1:0. С «Рубином» работал Курбан Бердыев.

    • «Динамо» благодаря победе в Казани покинуло зону переходных матчей.
    • «Рубин» туда опустился.
    • Казанцы в последних десяти встречах победили один раз.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1842

      семёнычев 47 минут назад

      После того матча Динамо несколько сезонов скрывалось в ПФЛ.. теперь Рубин может повторить этот финт))

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