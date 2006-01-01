«Динамо» победило в Казани впервые с 2006 года. Тогда решающий гол забил Дерлей

После того матча Динамо несколько сезонов скрывалось в ПФЛ.. теперь Рубин может повторить этот финт))
В 16 туре РПЛ «Динамо» обыграло «Рубин» в Казани (1:0). Последний раз москвичи побеждали в Татарстане в ноябре 2006 года.
Тогда динамовцев тренировал Андрей Кобелев, а решающий гол забил португальский форвард Дерлей – итоговый счет 1:0. С «Рубином» работал Курбан Бердыев.
- «Динамо» благодаря победе в Казани покинуло зону переходных матчей.
- «Рубин» туда опустился.
- Казанцы в последних десяти встречах победили один раз.