«Динамо» победило в Казани впервые с 2006 года. Тогда решающий гол забил Дерлей

В 16 туре РПЛ «Динамо» обыграло «Рубин» в Казани (1:0). Последний раз москвичи побеждали в Татарстане в ноябре 2006 года.

Тогда динамовцев тренировал Андрей Кобелев, а решающий гол забил португальский форвард Дерлей – итоговый счет 1:0. С «Рубином» работал Курбан Бердыев.