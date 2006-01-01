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    «Рубин» в последних десяти играх один раз победил и забил три гола. Следующий соперник – «Зенит»

    В 16 туре РПЛ «Рубин» дома проиграл «Динамо» (0:1). В последних десяти встречах казанцы победили один раз.

    В этом же количестве встреч «Рубин» забил три гола – это 0,3 мяча за игру. В таблице команда идет в зоне переходных матчей.

    • Перед сезоном де-факто главным тренером «Рубина» стал бывший ее футболист Роман Шаронов.
    • В следующем туре казанцы сыграют с «Зенитом» (23 ноября).
    • В прошлом сезоне в чемпионате России «Рубин» финишировал 11-м.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1842

      семёнычев 1 час назад

      В следующем туре Рубин будет в графике..
      17 матчей-17 очков...

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