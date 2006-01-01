«Рубин» в последних десяти играх один раз победил и забил три гола. Следующий соперник – «Зенит»

В 16 туре РПЛ «Рубин» дома проиграл «Динамо» (0:1). В последних десяти встречах казанцы победили один раз.

В этом же количестве встреч «Рубин» забил три гола – это 0,3 мяча за игру. В таблице команда идет в зоне переходных матчей.