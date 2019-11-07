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  • Зелимхан Бакаев: «Родители до сих пор запрещают купить машину»

Зелимхан Бакаев: «Родители до сих пор запрещают купить машину»

7 ноября 2019, 21:05
13

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, что родители не разрешают ему самостоятельно распоряжаться деньгами.

«Моя зарплатная карточка все еще лежит у родителей. Распоряжаемся деньгами вместе. Родители до сих пор запрещают купить машину, но говорят — сначала сам сдай на права. В чем проблема? Футбол», – сказал Бакаев.

  • В этом сезоне РПЛ Бакаев-старший принял участие в 13 матчах, забил два гола и сделал семь результативных передач.

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Источник: «СЭ»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Спартак Россия Бакаев Зелимхан
Комментарии (13)
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Frankfurt Am Main
1573150249
КОКОША ПУСТЬ ЛЕКЦИИ ПОЧЕТАЕТ, КАК ПРАВИЛЬНО РАСПОРЯЖАТЬСЯ ЕВРОСИКАМИ.
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PNZ1985
1573151088
вот оно ВОСПИТАНИЕ на востоке
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Plyash
1573153924
Да просто нет пока В/У ,поэтому нет пока А/М. И это правильно.У Бакаева, в отличие от Гулиева, голова на месте.
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Я - легенда
1573156420
И правильно! А то потеряем парня! ))
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ufos73
1573159109
То есть права у него куплены и сам он не сдавал? Палится )))
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Mr Abdullaev
1573174037
Тут эксперты спорят )
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Диктор
1573188423
Вот этим кавказцы отличаются от русских.Там уважение и послушание родителей во главе.
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vka1970
1573191528
Хорошо, что родителей слушает, а то было бы как с Гулей.Права купил, машина купил, а мозгов не купил.Не продаются.
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NEONFOL
1573201147
Бакаев на всю страну говорит что если б не родители, давно б купил права и машину. Родители конечно молодцы, но сам то зачем такую чушь порет
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