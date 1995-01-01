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    Зелимхан Бакаев: «Родители до сих пор запрещают купить машину»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, что родители не разрешают ему самостоятельно распоряжаться деньгами.

    «Моя зарплатная карточка все еще лежит у родителей. Распоряжаемся деньгами вместе. Родители до сих пор запрещают купить машину, но говорят — сначала сам сдай на права. В чем проблема? Футбол», – сказал Бакаев.

    • В этом сезоне РПЛ Бакаев-старший принял участие в 13 матчах, забил два гола и сделал семь результативных передач.

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    Источник: «СЭ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1219

      PNZ1985 28 минут назад

      вот оно ВОСПИТАНИЕ на востоке

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      Рейтинг: +510

      Makaweli > PNZ1985 7 минут назад

      На Востоке?

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      Рейтинг: +627

      Frankfurt Am Main 42 минуты назад

      КОКОША ПУСТЬ ЛЕКЦИИ ПОЧЕТАЕТ, КАК ПРАВИЛЬНО РАСПОРЯЖАТЬСЯ ЕВРОСИКАМИ.

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