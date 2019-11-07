Зелимхан Бакаев: «Родители до сих пор запрещают купить машину»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, что родители не разрешают ему самостоятельно распоряжаться деньгами.

«Моя зарплатная карточка все еще лежит у родителей. Распоряжаемся деньгами вместе. Родители до сих пор запрещают купить машину, но говорят — сначала сам сдай на права. В чем проблема? Футбол», – сказал Бакаев.

В этом сезоне РПЛ Бакаев-старший принял участие в 13 матчах, забил два гола и сделал семь результативных передач.

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