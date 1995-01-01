Лига Европы. ЦСКА в гостях сыграет с «Ференцварошем»

Сегодня, 7 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Ференцварошем» и ЦСКА.

Игра пройдет в Будапеште на арене «Альберт Флориан Стэдиум». Начало – в 23:00 по московскому времени.

В поединке двухнедельной давности российская команда минимально проиграла, пропустив единственный гол на 87-й минуте.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» – ЦСКА.