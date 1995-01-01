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    Лига Европы. ЦСКА в гостях сыграет с «Ференцварошем»

    Сегодня, 7 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Ференцварошем» и ЦСКА.

    Игра пройдет в Будапеште на арене «Альберт Флориан Стэдиум». Начало – в 23:00 по московскому времени.

    В поединке двухнедельной давности российская команда минимально проиграла, пропустив единственный гол на 87-й минуте.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» – ЦСКА.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:16
    Комментарии8
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      Рейтинг: +252

      Олег1204 5 минут назад

      Судя по последним матчам лиги Европы, заголовок должен быть такой :

      Лига Европы. ЦСКА в гостях проиграет «Ференцварошу»

      0
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      Рейтинг: +10253

      vladimir-7 29 минут назад

      Удачи, ЦСКА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12383

      bset 30 минут назад

      Пора уже начать побеждать. Только 9 очков в оставшихся матчах способны спасти эту еврокубковую осень.

      1
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      Рейтинг: +8151

      KLIM777 > bset 29 минут назад

      Это исключено.

      0
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      Рейтинг: +10253

      vladimir-7 > KLIM777 28 минут назад

      Почему?

      0
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      Рейтинг: +12383

      bset > KLIM777 19 минут назад

      Посмотрим. Могут и 9 очков в оставшихся матчах заработать, могут и 0. Предсказать тут невозможно.

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      Рейтинг: +8151

      KLIM777 > vladimir-7 17 минут назад

      как минимум потому что у команды черти что с игрой. За 3 игры 1 забитый мяч. В защите супер-защитники, в лице непонятного Карпова.

      Все наверное видели игры ЦСКА. О каких 9 очках может идти речь.

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      Рейтинг: +5042

      ilichkadr > vladimir-7 10 минут назад

      Сегодня вся Венгрия будет болеть «Ференцварош». После выигрыша в Москве они герои. Коням будет очень тяжко, но выигрывать можно, поскольку «Ференцварош» далеко не Барса или Ливер.

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