Лига Европы. ЦСКА в гостях сыграет с «Ференцварошем»

Судя по последним матчам лиги Европы, заголовок должен быть такой :
Лига Европы. ЦСКА в гостях проиграет «Ференцварошу»
Сегодня, 7 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Ференцварошем» и ЦСКА.
Игра пройдет в Будапеште на арене «Альберт Флориан Стэдиум». Начало – в 23:00 по московскому времени.
В поединке двухнедельной давности российская команда минимально проиграла, пропустив единственный гол на 87-й минуте.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» – ЦСКА.