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    Лига чемпионов. Левандовски принес «Баварии» сухую победу над «Олимпиакосом», немцы идут в турнире без очковых потерь

    Победный гол Роберта Левандовски решил исход матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Олимпиакосом». Еще один мяч забил хорватский полузащитник Иван Перишич.

    «Бавария» с прошлой недели находится без главного тренера – уволили Нико Ковача. Немцев должен возглавить Арсен Венгер.

    Лига чемпионов. Группа В. 4-й тур

    Бавария (Германия) – Олимпиакос (Греция) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Левандовски, 69; 2:0 – Перишич, 89.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +774

      Я - легенда 44 минуты назад

      Эээээх, прищучили наш Олимпиакос, который Краснодар драл ))

      Видать, нету здесь Краснодаров... )))

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