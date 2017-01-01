Лига чемпионов. Левандовски принес «Баварии» сухую победу над «Олимпиакосом», немцы идут в турнире без очковых потерь

Победный гол Роберта Левандовски решил исход матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Олимпиакосом». Еще один мяч забил хорватский полузащитник Иван Перишич.

«Бавария» с прошлой недели находится без главного тренера – уволили Нико Ковача. Немцев должен возглавить Арсен Венгер.

Лига чемпионов. Группа В. 4-й тур

Бавария (Германия) – Олимпиакос (Греция) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 69; 2:0 – Перишич, 89.

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