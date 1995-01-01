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    Тедеско: «Не хочу говорить о судействе. Удивлен четырьмя добавленными минутами. Еще раз: четыре минуты!»

    Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в ходе общения с журналистами высказал недовольство решением судьи добавить четыре минуты к матчу с тульским «Арсеналом» (0:1).

    – Что вы сказали резервному?

    – Ничего. Просто: «Спасибо вам огромное». И все. Я не хочу говорить о судействе. Разве что немного удивлен четырьмя добавленными минутами. Еще раз: четыре минуты! Четыре!!!

    – Это мало?

    – Вы серьезно?! А для вас этого было достаточно?

    – Нам интересно ваше мнение.

    – Нет-нет, я хочу слышать вас. Четыре минуты – этого достаточно?

    – Четыре-пять минут – вроде нормально.

    – То есть достаточно. Все ясно.

    – Нет, конечно, игроки «Арсенала» часто и подолгу лежали на газоне, что ломало игру.

    – А какой смысл отвечать на этот вопрос, если вы сами сказали, что четырех минут достаточно?

    – Но любая команда обычно так действует. Или вы знаете средство борьбы с такими эпизодами?

    – Средство – не пропускать первыми. Все просто. Или кажется простым.

    – Сейчас хочется поговорить о ваших эмоциях. Вы выглядите нервозно после этого поражения, но пытаетесь это скрыть. Так?

    – М-м-м. Нет, не так. Я не пытаюсь чего-то скрыть. Показываю то, что испытываю во время матча. Вы все видели. Мы не хотим проигрывать ни в одном из матчей. Это причина тех или иных действий. Но я такой, – сказал Тедеско.

    • Москвичи проиграли со счетом 0:1.
    • Для столичной команды это первое поражение при новом тренере.
    • Тедеско возглавляет «Спартак» с 14 октября.

    Тедеско: «Если против «Спартака» ставят автобус – значит, боятся»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:16
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2327

      Порванный хрюкан 19 минут назад

      Не, ну а чо, при Мутке было и так - команды играют до того момента, пока пищевик хотя бы не отыграется. Не зря же Мутко на матчах Спартака в Ростове всегда у Федуна на коленках сидел.

      2
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      Рейтинг: +2999

      AtticusFinch 27 минут назад

      Надо было ещё один тайм добавить?

      0
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      Рейтинг: +231

      Ссппааррттаакк 45 минут назад

      А за 90 минут ни как что-ли не забить ? Что ты нам уши трахаешь тренер Спартака.

      0
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      Рейтинг: +623

      playsh 49 минут назад

      Кто смотрел кубок Южной Америки знают,что у них к добавленному компенсированному времени ,в случае затяжки игры,судья легко добавляет ещё несколько минут и даже не один раз.
      Например 90+4, затем 94+2, и ещё разок 96+2. Может и ещё добавить.Всё это высвечивается на табло,все видят и всё понимают.Затягивать игру смысла нет.
      Просто молодцы,мне очень понравилась такая постановка вопроса.

      2
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      Рейтинг: +10199

      vladimir-7 52 минуты назад

      Шесть замен в матче, это по норме составляет 3 минуты и еще 1 мин.
      судья дополнительно добавил за задержки. А чего хочет Тердеско???

      0
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      Рейтинг: +2170

      Ruryu 58 минут назад

      Люди,прежде чем комментировать,читайте внимательнее и немножко думайте над сказанным...

      1
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      Рейтинг: +10199

      vladimir-7 > Ruryu 45 минут назад

      И чего там таинственного сказано, что ты только один увидел?
      Вообще-то лучше бы он промолчал, а так все равно не ответил
      и способа оправдаться от поражения от Арсенала он не нашел.

      0
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      Рейтинг: +12275

      bset 1 час назад

      Так на матче же ВАР не было. А раз не было ВАР, значит не было многоминутных затяжек, а значит 3-4 минуты обычно достаточно. Надо в основное время забивать, чтобы потом не пенять на добавленные минуты.

      3
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      Рейтинг: +2170

      Ruryu > bset 59 минут назад

      Вы,внимательно читаои? Он и сказал,что не надо пропускать первыми,тогда и не будешь зависит от затяжек времени и добавленных минут

      1
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      Рейтинг: +12275

      bset > Ruryu 11 минут назад

      Я прочитал:
      – Что вы сказали резервному?
      – Ничего. Просто: «Спасибо вам огромное». И все. Я не хочу говорить о судействе. Разве что немного удивлен четырьмя добавленными минутами. Еще раз: четыре минуты! Четыре!!!
      – Это мало?
      – Вы серьезно?! А для вас этого было достаточно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      КрымForever 1 час назад

      И что Тедеско предлагает? Внести в регламент изменения - "играть столько времени, пока Спартак не отыграется"?

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      Рейтинг: +3098

      Дядя Серёжа > КрымForever 30 минут назад

      И это правильно.

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