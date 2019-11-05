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  • Тедеско: «Не хочу говорить о судействе. Удивлен четырьмя добавленными минутами. Еще раз: четыре минуты!»

Тедеско: «Не хочу говорить о судействе. Удивлен четырьмя добавленными минутами. Еще раз: четыре минуты!»

5 ноября 2019, 12:16
24

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в ходе общения с журналистами высказал недовольство решением судьи добавить четыре минуты к матчу с тульским «Арсеналом» (0:1).

– Что вы сказали резервному?

– Ничего. Просто: «Спасибо вам огромное». И все. Я не хочу говорить о судействе. Разве что немного удивлен четырьмя добавленными минутами. Еще раз: четыре минуты! Четыре!!!

– Это мало?

– Вы серьезно?! А для вас этого было достаточно?

– Нам интересно ваше мнение.

– Нет-нет, я хочу слышать вас. Четыре минуты – этого достаточно?

– Четыре-пять минут – вроде нормально.

– То есть достаточно. Все ясно.

– Нет, конечно, игроки «Арсенала» часто и подолгу лежали на газоне, что ломало игру.

– А какой смысл отвечать на этот вопрос, если вы сами сказали, что четырех минут достаточно?

– Но любая команда обычно так действует. Или вы знаете средство борьбы с такими эпизодами?

– Средство – не пропускать первыми. Все просто. Или кажется простым.

– Сейчас хочется поговорить о ваших эмоциях. Вы выглядите нервозно после этого поражения, но пытаетесь это скрыть. Так?

– М-м-м. Нет, не так. Я не пытаюсь чего-то скрыть. Показываю то, что испытываю во время матча. Вы все видели. Мы не хотим проигрывать ни в одном из матчей. Это причина тех или иных действий. Но я такой, – сказал Тедеско.

  • Москвичи проиграли со счетом 0:1.
  • Для столичной команды это первое поражение при новом тренере.
  • Тедеско возглавляет «Спартак» с 14 октября.

Тедеско: «Если против «Спартака» ставят автобус – значит, боятся»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Тедеско Доменико
Комментарии (24)
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bset
1572946216
Так на матче же ВАР не было. А раз не было ВАР, значит не было многоминутных затяжек, а значит 3-4 минуты обычно достаточно. Надо в основное время забивать, чтобы потом не пенять на добавленные минуты.
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vladimir-7
1572947304
Шесть замен в матче, это по норме составляет 3 минуты и еще 1 мин. судья дополнительно добавил за задержки. А чего хочет Тердеско???
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Plyash
1572947471
Кто смотрел кубок Южной Америки знают,что у них к добавленному компенсированному времени ,в случае затяжки игры,судья легко добавляет ещё несколько минут и даже не один раз. Например 90+4, затем 94+2, и ещё разок 96+2. Может и ещё добавить.Всё это высвечивается на табло,все видят и всё понимают.Затягивать игру смысла нет. Просто молодцы,мне очень понравилась такая постановка вопроса.
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Ссппааррттаакк
1572947707
А за 90 минут ни как что-ли не забить ? Что ты нам уши трахаешь тренер Спартака.
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ArReal
1572948791
Надо было ещё один тайм добавить?
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Серж 69
1572950752
А сколько нужно было добавить,минут 20 хотя бы,так что ли?
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Рубинище
1572953784
я очень хочу чтобы у Тедеско всё получилось и другие клубы начали приглашать иностранных специалистов. наши тренеры к сожалению ничего не могут кроме автобусов в еврокубках .но даже автобусы, вагоны им не помогают. Гончаренко только нормальный. Тедеско думаю к зимнему периоду разгребёт кто есть кто что-то почистит кого то пригласит и с весны будет нормальный футбол.
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yurdin
1572955996
Пф... В матче Тоттэнхем - Эвертон добавили 12 (!) минут. Для АПЛ обычное явление, когда по 6-7 минут компенсируют. Тедеско, привыкай: в РПЛ в среднем добавляют 2-3 минуты, вам же расщедрились 4 минуты. У нас это много.
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SPbZenit12
1572958998
Не хочу конечно про экономику у нас у стране говорить, но это масло, яйца, греча!
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kolyma999
1572966434
Давай Тед расшевели это болото.Раз так много вони от недоброжелателей Спартака значит ты на правильном пути.Работай спокойно и всё получится
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