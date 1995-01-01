Тедеско: «Не хочу говорить о судействе. Удивлен четырьмя добавленными минутами. Еще раз: четыре минуты!»

Не, ну а чо, при Мутке было и так - команды играют до того момента, пока пищевик хотя бы не отыграется. Не зря же Мутко на матчах Спартака в Ростове всегда у Федуна на коленках сидел.
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в ходе общения с журналистами высказал недовольство решением судьи добавить четыре минуты к матчу с тульским «Арсеналом» (0:1).
– Что вы сказали резервному?
– Ничего. Просто: «Спасибо вам огромное». И все. Я не хочу говорить о судействе. Разве что немного удивлен четырьмя добавленными минутами. Еще раз: четыре минуты! Четыре!!!
– Это мало?
– Вы серьезно?! А для вас этого было достаточно?
– Нам интересно ваше мнение.
– Нет-нет, я хочу слышать вас. Четыре минуты – этого достаточно?
– Четыре-пять минут – вроде нормально.
– То есть достаточно. Все ясно.
– Нет, конечно, игроки «Арсенала» часто и подолгу лежали на газоне, что ломало игру.
– А какой смысл отвечать на этот вопрос, если вы сами сказали, что четырех минут достаточно?
– Но любая команда обычно так действует. Или вы знаете средство борьбы с такими эпизодами?
– Средство – не пропускать первыми. Все просто. Или кажется простым.
– Сейчас хочется поговорить о ваших эмоциях. Вы выглядите нервозно после этого поражения, но пытаетесь это скрыть. Так?
– М-м-м. Нет, не так. Я не пытаюсь чего-то скрыть. Показываю то, что испытываю во время матча. Вы все видели. Мы не хотим проигрывать ни в одном из матчей. Это причина тех или иных действий. Но я такой, – сказал Тедеско.
- Москвичи проиграли со счетом 0:1.
- Для столичной команды это первое поражение при новом тренере.
- Тедеско возглавляет «Спартак» с 14 октября.
Тедеско: «Если против «Спартака» ставят автобус – значит, боятся»