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Daily Mail: «Реал» возобновил интерес к Санчо

5 ноября 2019, 10:36

«Реал» следующим летом поборется за вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, сообщает Daily Mail.

По информации источника, мадридский клуб возобновил предметный интерес к 19-летнему англичанину.

«Боруссия» уже смирилась со скорой продажей Санчо, но клуб хочет заработать на трансфере более 100 миллионов фунтов (более 116 миллионов евро).

Конкуренцию «Реалу» могут составить «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

  • В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 14 матчей, забил четыре гола и сделал семь результативных передач.
  • Его контракт с дортмундским клубом рассчитан до 2022 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 100 миллионов евро.

Источник: Daily Mail
Испания. Примера Германия. Бундеслига Реал Боруссия Д Санчо Джейдон
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