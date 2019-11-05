Daily Mail: «Реал» возобновил интерес к Санчо

«Реал» следующим летом поборется за вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, сообщает Daily Mail.
По информации источника, мадридский клуб возобновил предметный интерес к 19-летнему англичанину.
«Боруссия» уже смирилась со скорой продажей Санчо, но клуб хочет заработать на трансфере более 100 миллионов фунтов (более 116 миллионов евро).
Конкуренцию «Реалу» могут составить «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
- В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 14 матчей, забил четыре гола и сделал семь результативных передач.
- Его контракт с дортмундским клубом рассчитан до 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 100 миллионов евро.
Источник: Daily Mail