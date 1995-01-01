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    Daily Mail: «Реал» возобновил интерес к Санчо

    «Реал» следующим летом поборется за вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, мадридский клуб возобновил предметный интерес к 19-летнему англичанину.

    «Боруссия» уже смирилась со скорой продажей Санчо, но клуб хочет заработать на трансфере более 100 миллионов фунтов (более 116 миллионов евро).

    Конкуренцию «Реалу» могут составить «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

    • В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 14 матчей, забил четыре гола и сделал семь результативных передач.
    • Его контракт с дортмундским клубом рассчитан до 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 100 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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