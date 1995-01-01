«Спартак» пропустил первый гол при Тедеско в РПЛ

Хреново, что позиционное нападение пока не очень.Я б сказал, что его почти что нету.
Короче Теду есть над чем работать.На одних контратаках далеко не уедешь.
В матче 15-го тура чемпионата России «Спартак» на «Открытие Арене» принимает «Арсенал».
Счет в игре на 16-й минуте открыл форвард туляков Евгений Луценко.
Это первый пропущенный гол для «Спартака» в РПЛ при новом главном тренере Доменико Тедеско.
Ранее москвичи сыграли вничью с «Рубином» (0:0) и разгромили «Локомотив» (3:0).
- Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября.
- Контракт немецкого специалиста с клубом рассчитан до 31 мая 2021 года.