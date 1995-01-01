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    «Спартак» пропустил первый гол при Тедеско в РПЛ

    В матче 15-го тура чемпионата России «Спартак» на «Открытие Арене» принимает «Арсенал».

    Счет в игре на 16-й минуте открыл форвард туляков Евгений Луценко.

    Это первый пропущенный гол для «Спартака» в РПЛ при новом главном тренере Доменико Тедеско.

    Ранее москвичи сыграли вничью с «Рубином» (0:0) и разгромили «Локомотив» (3:0).

    • Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября.
    • Контракт немецкого специалиста с клубом рассчитан до 31 мая 2021 года.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +9599

      vka1970 12 минут назад

      Хреново, что позиционное нападение пока не очень.Я б сказал, что его почти что нету.
      Короче Теду есть над чем работать.На одних контратаках далеко не уедешь.

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      Рейтинг: +55

      eddo23 28 минут назад

      Правильней сказать подарок на праздник и в России все Рады всё на местах... УРРРРАААААА

      0
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      Рейтинг: +34754

      portero 38 минут назад

      отлично! и первое поражение!
      а то эти комментаторы достали уже хвалебными речами в его адрес.

      0
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      Рейтинг: +12

      Almo91 38 минут назад

      Футбол,есть футбол...Тула молодцы с победой....но считаю для команд которые играют в автобус надо сделать отдельную лигу...

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      Рейтинг: +7574

      alex1951 1 час назад

      больше не пропустит......один и тот случайный.......в конце игры разозлится и напихает!

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      Рейтинг: +2090

      shurik45 1 час назад

      Тула!!! Дави!!!))

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      Рейтинг: +1092

      Genz 1 час назад

      Начинается деградация тедеско. Верните Кононова. Он спасет Спартак от ФНЛ

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