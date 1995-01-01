«Спартак» пропустил первый гол при Тедеско в РПЛ

В матче 15-го тура чемпионата России «Спартак» на «Открытие Арене» принимает «Арсенал».

Счет в игре на 16-й минуте открыл форвард туляков Евгений Луценко.

Это первый пропущенный гол для «Спартака» в РПЛ при новом главном тренере Доменико Тедеско.

Ранее москвичи сыграли вничью с «Рубином» (0:0) и разгромили «Локомотив» (3:0).