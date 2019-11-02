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  • «Зенит» – ЦСКА: Влашич открыл счет в компенсированное к первому тайму время

«Зенит» – ЦСКА: Влашич открыл счет в компенсированное к первому тайму время

2 ноября 2019, 19:50
15

В матче 15-го тура РПЛ «Зенит» принимает на своем поле ЦСКА (0:1, перерыв).

В компенсированное к первому тайму время счет открыл полузащитник москвичей Никола Влашич. Для хорватского хавбека этот гол стал первым с 6 октября: тогда в игре 12-го тура Влашич забил в ворота «Ростова» (1:3).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кроме того, «Зенит» пропустил первый гол в первых таймах за 15 матчей текущего розыгрыша чемпионата России.

Вы можете следить за ходом встречи с помощью текстовой трансляции.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (15)
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arrivalgist
1572713527
Надо моменты реализовывать, блин...
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RotBerg
1572713569
1 тайм футбол : автобус 0:1 Посмотрим что будет во втором
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ZENIT*****
1572713725
Ужасть! Ждите ответки во втором тайме!
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Аид666
1572713827
Колян - красава!
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BarStep
1572714076
Их мать, я из Шереметьево гнал нарушив всё что можно в ПДД, успел к свистку, а они нате тебе...
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Garrincha58
1572714356
Дзюба вообще сегодня чухан из чуханов,a игра говно катают мяч как будто в зимнюю паузу в Катаре товарняк гоняют разве так можно играть если ты претендуешь на чемпионство, а ЦСКА на ЛЧ
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Frankfurt Am Main
1572714373
Цска во втором порвёт сальник бомжам 0-3.
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evgevg13
1572714501
И не слова о финале кубка России в женском футболе. Звезда Пермь- ВВС Рязань 2-0...
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mp7700
1572714893
Я Как бы понимаю что вопрос не по теме. Но кто пустил на матч тв, этого ушлепка тушеного аршавина? Внешность дауна, голос старшекласницы после глубокого. В голове мозгов меньше чем у инкубаторской курици. Вообще смех, да и только.... его Юлька с орт чтоли на матч просунула, чтобы кроме детей аршавина, самого аршавина не содержать чтоли?
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ZENIT*****
1572716090
Ну примите от Зенита!
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