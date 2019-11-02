«Зенит» – ЦСКА: Влашич открыл счет в компенсированное к первому тайму время

В матче 15-го тура РПЛ «Зенит» принимает на своем поле ЦСКА (0:1, перерыв).

В компенсированное к первому тайму время счет открыл полузащитник москвичей Никола Влашич. Для хорватского хавбека этот гол стал первым с 6 октября: тогда в игре 12-го тура Влашич забил в ворота «Ростова» (1:3).

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Кроме того, «Зенит» пропустил первый гол в первых таймах за 15 матчей текущего розыгрыша чемпионата России.

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