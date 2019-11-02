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    «Зенит» – ЦСКА: Влашич открыл счет в компенсированное к первому тайму время

    В матче 15-го тура РПЛ «Зенит» принимает на своем поле ЦСКА (0:1, перерыв).

    В компенсированное к первому тайму время счет открыл полузащитник москвичей Никола Влашич. Для хорватского хавбека этот гол стал первым с 6 октября: тогда в игре 12-го тура Влашич забил в ворота «Ростова» (1:3).

    Кроме того, «Зенит» пропустил первый гол в первых таймах за 15 матчей текущего розыгрыша чемпионата России.

    Вы можете следить за ходом встречи с помощью текстовой трансляции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:50
    Комментарии13
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      Рейтинг: +333

      ZENIT***** 9 минут назад

      Ну примите от Зенита!

      0
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      Рейтинг: +9

      lidiyatuzov 17 минут назад

      Наши власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение -------- http://gg.gg/anticam

      0
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      Рейтинг: +100

      mp7700 29 минут назад

      Я Как бы понимаю что вопрос не по теме. Но кто пустил на матч тв, этого ушлепка тушеного аршавина? Внешность дауна, голос старшекласницы после глубокого. В голове мозгов меньше чем у инкубаторской курици. Вообще смех, да и только.... его Юлька с орт чтоли на матч просунула, чтобы кроме детей аршавина, самого аршавина не содержать чтоли?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +520

      evgevg13 36 минут назад

      И не слова о финале кубка России в женском футболе. Звезда Пермь- ВВС Рязань 2-0...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +532

      Frankfurt Am Main 38 минут назад

      Цска во втором порвёт сальник бомжам 0-3.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11104

      Garrincha58 38 минут назад

      Дзюба вообще сегодня чухан из чуханов,a игра говно катают мяч как будто в зимнюю паузу в Катаре товарняк гоняют разве так можно играть если ты претендуешь на чемпионство, а ЦСКА на ЛЧ

      3
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      Рейтинг: +3140

      BarStep 43 минуты назад

      Их мать, я из Шереметьево гнал нарушив всё что можно в ПДД, успел к свистку, а они нате тебе...

      1
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      Рейтинг: +2093

      Аид666 47 минут назад

      Колян - красава!

      1
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      Рейтинг: +7016

      Вомбат 49 минут назад

      Думаю, что Зенит во втором тайме поднатужится и отыграется. Но вряд ли выиграет. ЦСКА показывает свой максимум, и этого достаточно, чтобы не проиграть такому Зениту. Еще раз отмечу - такому же как весной, ничуть не сильнее. Весной Зенит выиграл потому, что был расслаблен после взятия золота, сейчас игроки Зенита играют скованно, плохо бьют по воротам, и чтобы забить Акинфееву, им потребуются сверхусилия. Которые, кстати даром им не пройдут в игре с Лейпцигом.

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      Рейтинг: +333

      ZENIT***** 49 минут назад

      Ужасть! Ждите ответки во втором тайме!

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