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    Кержаков, Караваев, Жирков – в старте «Зенита» на матч с ЦСКА; Карпов, Дивеев, Бийол сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 15 тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.

    «Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Лукас Сантос, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на санкт-петербургской «Газпром Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии12
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      Рейтинг: +9

      lidiyatuzov 15 минут назад

      а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- https://bit.vodka/M8Kc

      0
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      Рейтинг: +5259

      BRO_football 1 час назад

      Габаритный Дзюба раздавливает на фланге маленького Карпова и ЦСКА пропускает 2 гола

      2
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      Рейтинг: +63

      zloy71 > BRO_football 1 час назад

      Твои б слова,да чтобы сбылись!

      1
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      Рейтинг: +333

      ZENIT***** 1 час назад

      Ну,погнали.

      1
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      Рейтинг: +548

      УхоГорлоНос 1 час назад

      ЦСКА может готовить жопу

      0
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      Рейтинг: +2583

      InterMilLano1908 2 часа назад

      Мде надеялся Жору слева, а не обликова, но видимо еще не особо восстановился

      0
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      Рейтинг: +3167

      Рубинище 2 часа назад

      Зенит в полном боевом.

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      Рейтинг: +3107

      RotBerg 2 часа назад

      Удачный момент укрепить отрыв от второго места.

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      Рейтинг: +333

      ZENIT***** 2 часа назад

      Зенит победит!!!!!

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      Рейтинг: +53

      elessar arnor 2 часа назад

      джиглипуф снова будет божить, делая поперечные передачи, криво навешивать и перебирать толстыми, кривыми ножками

      0
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      Рейтинг: +917

      Фанат Рубина 2 часа назад

      Удачи армейцы!!! Всей Россией сегодня с вами!

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      Рейтинг: +3107

      RotBerg > Фанат Рубина 2 часа назад

      Дружище, во тебя волокёт за всю Россию вещаешь)))
      Всем красивого футбола и без травм!!

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