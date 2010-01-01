а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- https://bit.vodka/M8Kc
Стали известны стартовые составы команд на матч 15 тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.
«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Лукас Сантос, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на санкт-петербургской «Газпром Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.