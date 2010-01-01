Кержаков, Караваев, Жирков – в старте «Зенита» на матч с ЦСКА; Карпов, Дивеев, Бийол сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 15 тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.

«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Лукас Сантос, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на санкт-петербургской «Газпром Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.