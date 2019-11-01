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    AS: «Атлетико» продвинулся в переговорах по трансферу 17-летнего бразильца Рейньера

    «Атлетико» хочет купить полузащитника «Фламенго» Рейньера, сообщает AS.

    По информации источника, клубы ведут переговоры о трансфере 17-летнего бразильца и в последнее время добились серьезного прогресса в этом вопросе.

    Сумма отступных в контракте хавбека составляет 62 миллиона евро, но мадридцы рассчитывают снизить цену на игрока.

    • Рейньер – воспитанник «Фламенго».
    • За основную команду он провел девять матчей, в которых забил три гола и сделал два ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    Источник: AS

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