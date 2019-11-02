Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • AS: «Атлетико» продвинулся в переговорах по трансферу 17-летнего бразильца Рейньера

AS: «Атлетико» продвинулся в переговорах по трансферу 17-летнего бразильца Рейньера

2 ноября 2019, 07:50
2

«Атлетико» хочет купить полузащитника «Фламенго» Рейньера, сообщает AS.

По информации источника, клубы ведут переговоры о трансфере 17-летнего бразильца и в последнее время добились серьезного прогресса в этом вопросе.

Сумма отступных в контракте хавбека составляет 62 миллиона евро, но мадридцы рассчитывают снизить цену на игрока.

  • Рейньер – воспитанник «Фламенго».
  • За основную команду он провел девять матчей, в которых забил три гола и сделал два ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

Источник: AS
Испания. Примера Атлетико Фламенго
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1572690361
теперь уже цены начали гнуть даже в Латинской Америке. Скоро из Африки и Азии будут трансферы по 50 млн. Докатились.
Ответить
VVadic
1572697481
Нереальное позорище в атаке Атлетов. Коста, Мората помойные днища!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+