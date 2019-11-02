AS: «Атлетико» продвинулся в переговорах по трансферу 17-летнего бразильца Рейньера

«Атлетико» хочет купить полузащитника «Фламенго» Рейньера, сообщает AS.

По информации источника, клубы ведут переговоры о трансфере 17-летнего бразильца и в последнее время добились серьезного прогресса в этом вопросе.

Сумма отступных в контракте хавбека составляет 62 миллиона евро, но мадридцы рассчитывают снизить цену на игрока.