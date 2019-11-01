«Первый канал» покажет матч Россия – Бельгия в прямом эфире

Последнюю домашнюю встречу сборной России в отборочном цикле Евро-2020 против Бельгии покажет «Первый канал», информирует главный редактор дирекции спортивного вещания организации Василий Конов. Матч состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге.

В первой игре, которая состоялась в Брюсселе, россияне проиграли со счетом 1:3. Сборная России имеет шансы опередить Бельгию в группе.