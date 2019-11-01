«Первый канал» покажет матч Россия – Бельгия в прямом эфире

Последнюю домашнюю встречу сборной России в отборочном цикле Евро-2020 против Бельгии покажет «Первый канал», информирует главный редактор дирекции спортивного вещания организации Василий Конов. Матч состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге.
В первой игре, которая состоялась в Брюсселе, россияне проиграли со счетом 1:3. Сборная России имеет шансы опередить Бельгию в группе.
- Россияне уже гарантировали себе путевку на Евро-2020.
- Часть матчей финального турнира пройдет в Санкт-Петербурге.
- На стадионе «Газпром Арена» сборная Бельгии в прошлом году выиграла бронзовые медали чемпионата мира.
Источник: телеграм-канал Василия Конова