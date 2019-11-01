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    «Первый канал» покажет матч Россия – Бельгия в прямом эфире

    Последнюю домашнюю встречу сборной России в отборочном цикле Евро-2020 против Бельгии покажет «Первый канал», информирует главный редактор дирекции спортивного вещания организации Василий Конов. Матч состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге.

    В первой игре, которая состоялась в Брюсселе, россияне проиграли со счетом 1:3. Сборная России имеет шансы опередить Бельгию в группе.

    • Россияне уже гарантировали себе путевку на Евро-2020.
    • Часть матчей финального турнира пройдет в Санкт-Петербурге.
    • На стадионе «Газпром Арена» сборная Бельгии в прошлом году выиграла бронзовые медали чемпионата мира.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    01.11.2019 20:45
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2152

      Dellleone 1 час назад

      Спасибо! Уважели! На следующих выборах буду голосовать за первый канал или за кого о6и там скажут!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +552

      playsh 1 час назад

      Ну спасибо,сподобились телевизионные чиновники на бесплатную трансляцию,тут не забалуешь,сборная играет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12864

      slavutiq70 2 часа назад

      Ну спасибо бояре,,кинули подачку холопам,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4214

      Lester84 2 часа назад

      Можно подумать кому-то матч бвл бы интересен в записи на повторе

      0
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