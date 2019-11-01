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«Первый канал» покажет матч Россия – Бельгия в прямом эфире

1 ноября 2019, 20:45
4

Последнюю домашнюю встречу сборной России в отборочном цикле Евро-2020 против Бельгии покажет «Первый канал», информирует главный редактор дирекции спортивного вещания организации Василий Конов. Матч состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге.

В первой игре, которая состоялась в Брюсселе, россияне проиграли со счетом 1:3. Сборная России имеет шансы опередить Бельгию в группе.

  • Россияне уже гарантировали себе путевку на Евро-2020.
  • Часть матчей финального турнира пройдет в Санкт-Петербурге.
  • На стадионе «Газпром Арена» сборная Бельгии в прошлом году выиграла бронзовые медали чемпионата мира.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия
Комментарии (4)
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Lester84
1572633734
Можно подумать кому-то матч бвл бы интересен в записи на повторе
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slavа0508
1572633984
Ну спасибо бояре,,кинули подачку холопам,,
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Plyash
1572638159
Ну спасибо,сподобились телевизионные чиновники на бесплатную трансляцию,тут не забалуешь,сборная играет.
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Dellleone
1572638286
Спасибо! Уважели! На следующих выборах буду голосовать за первый канал или за кого о6и там скажут!
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