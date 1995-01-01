Calciomercato: в 2018 году «Милан» отказался от подписания Ибрагимовича

В прошлом году нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович мог вернуться в «Милан».

По информации Calciomercato, сам швед выразил готовность перейти в итальянский клуб, но сделку заблокировал генеральный директор Иван Газидис.

Функционер посчитал, что требования Ибрагимовича по зарплате слишком высоки для его возраста.