Calciomercato: в 2018 году «Милан» отказался от подписания Ибрагимовича

Ну и дураки, получается, глядя на сегодняшние результаты.
В прошлом году нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович мог вернуться в «Милан».
По информации Calciomercato, сам швед выразил готовность перейти в итальянский клуб, но сделку заблокировал генеральный директор Иван Газидис.
Функционер посчитал, что требования Ибрагимовича по зарплате слишком высоки для его возраста.
- 38-летний форвард выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
- За два сезона Ибрагимович забил 56 голов в 85 матчах.