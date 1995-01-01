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    Calciomercato: в 2018 году «Милан» отказался от подписания Ибрагимовича

    В прошлом году нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович мог вернуться в «Милан».

    По информации Calciomercato, сам швед выразил готовность перейти в итальянский клуб, но сделку заблокировал генеральный директор Иван Газидис.

    Функционер посчитал, что требования Ибрагимовича по зарплате слишком высоки для его возраста.

    • 38-летний форвард выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
    • За два сезона Ибрагимович забил 56 голов в 85 матчах.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14639

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Ну и дураки, получается, глядя на сегодняшние результаты.

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      Рейтинг: +207

      Fetax 1 час назад

      Да еще тoгда этo на пoверхнoсти плавалo. Наглядный пример тoгo, как неразбирающийся в футбoле финансист при наличии слишкoм ширoких пoлнoмoчий рискует угрoбить прoект и пoпутнo теряет миллиoны, за кoтoрые в первую oчередь и oтвечает)

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