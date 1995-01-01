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    Игнашевич: «Если «Торпедо» отберется в РПЛ по спортивному принципу, точно будет там играть»

    Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич опроверг слухи, что клуб может отказаться от участия в РПЛ.

    «Если мы отберемся в РПЛ по спортивному принципу, то точно будем там играть», – сказал Игнашевич.

    • «Торпедо» в 20 турах ФНЛ набрал 47 очков.
    • Столичная команда лидирует в турнирной таблице первенства.
    • Первые два клуба ФНЛ получают право на прямое повышение в классе и попадают в РПЛ.

    Президент «Торпедо»: «Весной клуб будет играть в «Лужниках» или на «Арене Химки»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2509

      TOMSON 2 часа назад

      Нет не точно. Бабок не будет и всем глубок будет до вашего спортивного принципа.

      1
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      Рейтинг: +1938

      zritelx > TOMSON 2 часа назад

      Однозначно денег под премьер-лигу не будет у Торпедо- просто на сезон, в Волгограде проблемы с экономикой , губернатор-десантник в отличии от тульского к футболу равнодушен и серьезных вложений в Ротор не будет.

      0
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      Рейтинг: +12147

      bset 3 часа назад

      Ротор и Балтику больше хотелось бы видеть. Все-таки слишком много клубов из Москвы. Тем более, что в Торпедо болельщики... своеобразные.

      1
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      Рейтинг: +10106

      vladimir-7 > bset 14 минут назад

      Чем они своеобразные?

      0
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      Рейтинг: +548

      playsh 4 часа назад

      Сергей,удачи в тренерской работе.

      1
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      Рейтинг: +33

      Chicha 5 часов назад

      Очень хотелось бы видеть Торпедо в РПЛ.

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