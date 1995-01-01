Игнашевич: «Если «Торпедо» отберется в РПЛ по спортивному принципу, точно будет там играть»

Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич опроверг слухи, что клуб может отказаться от участия в РПЛ.

«Если мы отберемся в РПЛ по спортивному принципу, то точно будем там играть», – сказал Игнашевич.

«Торпедо» в 20 турах ФНЛ набрал 47 очков.

Столичная команда лидирует в турнирной таблице первенства.

Первые два клуба ФНЛ получают право на прямое повышение в классе и попадают в РПЛ.

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