Зелимхан Бакаев: «Из-за вопросов журналистов про мою новую позицию ко мне пришел Тедеско и спросил, нравится ли мне там играть»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своем отношении к игре на новой позиции.

«Что касается новой позиции, то она мне нравится. Всe хорошо. Спасибо тренеру, что он верит в меня на этой позиции, а я буду работать и прогрессировать. Почему вы постоянно мусолите эту тему? Каждый день у Тедеско спрашиваете: «Почему, почему?» Из-за вопросов он пришeл ко мне и спросил, нравится ли мне там играть.

Надеюсь, в следующий раз вы эту тему оставите, уже третья игра прошла, почти месяц прошeл. Привыкайте, ребята! Мне абсолютно без разницы, для меня любая позиция – как родная. Где поставят – там и буду играть», – сказал Бакаев.

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