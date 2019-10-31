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    Зелимхан Бакаев: «Из-за вопросов журналистов про мою новую позицию ко мне пришел Тедеско и спросил, нравится ли мне там играть»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своем отношении к игре на новой позиции.

    «Что касается новой позиции, то она мне нравится. Всe хорошо. Спасибо тренеру, что он верит в меня на этой позиции, а я буду работать и прогрессировать. Почему вы постоянно мусолите эту тему? Каждый день у Тедеско спрашиваете: «Почему, почему?» Из-за вопросов он пришeл ко мне и спросил, нравится ли мне там играть.

    Надеюсь, в следующий раз вы эту тему оставите, уже третья игра прошла, почти месяц прошeл. Привыкайте, ребята! Мне абсолютно без разницы, для меня любая позиция – как родная. Где поставят – там и буду играть», – сказал Бакаев.

    Кубок России. «Спартак» обыграл «Ростов». В четвертьфинале команда Тедеско сыграет с ЦСКА

    Источник: «Чемпионат»

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    31.10.2019 22:45
    Комментарии5
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      Рейтинг: +540

      playsh 2 часа назад

      Какая разница тренеру,что лопочут журналюги.Есть идея,куда вести команду,действуй,но не забудь найти поддержку у своих игроков, ведь ты думаешь а они воплощают.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Томик 2 часа назад

      Почему спрашивают? Так потому, что ни о чём, Зелимхан. Нет игры ни в атаке, ни в обороне. Потеря мяча, поздняя реакция на мяч, некачественные передачи - надо работать. Или место освобождать. В позиционной игре сегодня было совсем глухо. Может быть теорию подтянуть надо или психологию. С техникой как-то тоже не очень то и хорошо. Вот как побежали в контратаку - просвет появился(один раз за матч), да и то в упор во вратаря ткнул в итоге - ударом это не назовёшь.

      1
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      Рейтинг: +9426

      vka1970 3 часа назад

      Молодец Зелимхан.
      СМИ, а тем более наши, это зло.
      Пусть сами с собой общаются и темы сами себе придумывают.

      2
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      Рейтинг: +315

      Grom1987 > vka1970 2 часа назад

      Не зло, а дно!

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      Рейтинг: +14636

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Если он пришёл к тебе..., то это не совсем хорошо.

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