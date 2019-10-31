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  • Зелимхан Бакаев: «Из-за вопросов журналистов про мою новую позицию ко мне пришел Тедеско и спросил, нравится ли мне там играть»

Зелимхан Бакаев: «Из-за вопросов журналистов про мою новую позицию ко мне пришел Тедеско и спросил, нравится ли мне там играть»

31 октября 2019, 22:45
15

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своем отношении к игре на новой позиции.

«Что касается новой позиции, то она мне нравится. Всe хорошо. Спасибо тренеру, что он верит в меня на этой позиции, а я буду работать и прогрессировать. Почему вы постоянно мусолите эту тему? Каждый день у Тедеско спрашиваете: «Почему, почему?» Из-за вопросов он пришeл ко мне и спросил, нравится ли мне там играть.

Надеюсь, в следующий раз вы эту тему оставите, уже третья игра прошла, почти месяц прошeл. Привыкайте, ребята! Мне абсолютно без разницы, для меня любая позиция – как родная. Где поставят – там и буду играть», – сказал Бакаев.

Кубок России. «Спартак» обыграл «Ростов». В четвертьфинале команда Тедеско сыграет с ЦСКА

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (15)
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DOCTOR PENALTY
1572551870
Если он пришёл к тебе..., то это не совсем хорошо.
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vka1970
1572551902
Молодец Зелимхан. СМИ, а тем более наши, это зло. Пусть сами с собой общаются и темы сами себе придумывают.
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Томик
1572552576
Почему спрашивают? Так потому, что ни о чём, Зелимхан. Нет игры ни в атаке, ни в обороне. Потеря мяча, поздняя реакция на мяч, некачественные передачи - надо работать. Или место освобождать. В позиционной игре сегодня было совсем глухо. Может быть теорию подтянуть надо или психологию. С техникой как-то тоже не очень то и хорошо. Вот как побежали в контратаку - просвет появился(один раз за матч), да и то в упор во вратаря ткнул в итоге - ударом это не назовёшь.
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Plyash
1572555111
Какая разница тренеру,что лопочут журналюги.Есть идея,куда вести команду,действуй,но не забудь найти поддержку у своих игроков, ведь ты думаешь а они воплощают.
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RotBerg
1572572563
Держи себя в руках, заистерил
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Диктор
1572583232
Неважно где ты играешь-главное чтобы команде пользу приносил..
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