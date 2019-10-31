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    Максименко проводит 50-й матч за «Спартак». Игрок стал самым молодым вратарем в истории клуба, достигшим этой отметки

    В матче 1/8 финала Кубка России «Спартак» принимает на своем поле «Ростов» (0:0, первый тайм).

    По информации пресс-службы «Спартака», вратарь Александр Максименко стал самым молодым голкипером в истории клуба, сыгравшим 50 матчей за московскую команду.

    Чтобы достичь подобной отметки, Максименко потребовалось чуть больше двух лет. Голкипер дебютировал за основной состав 25 октября 2017 года в кубковом матче против нальчикского «Спартака» (5:2).

    Источник: твиттер «Спартака»

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    31.10.2019 19:52
    Комментарии7
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      Рейтинг: +540

      playsh 2 часа назад

      Санёк, играй как играешь,главное ты этого сам хочешь.А мастерство к тебе обязательно лицом повернётся.С первой датой тебя.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1557

      Томик 3 часа назад

      Будет ещё лучше, надеюсь. Ждём отличной игры и подарочных футболок с трёхзначными цифрами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12832

      slavutiq70 4 часа назад

      Уже 50 матч,,,как время летит,,,Александру удачи и без травм,,,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1020

      Красный май 4 часа назад

      Молодец. И спасибо, что в воротах не Ребров.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1428

      Александ1982 4 часа назад

      Александру удачи и только самые лучше пожелания!!! так держать!!

      2
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      Рейтинг: +182

      Dizgen 4 часа назад

      Саня наше ВСЕ!!!

      2
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      Рейтинг: +540

      Иван Петров 1986 4 часа назад

      Максименко пока молодец !

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