Максименко проводит 50-й матч за «Спартак». Игрок стал самым молодым вратарем в истории клуба, достигшим этой отметки

В матче 1/8 финала Кубка России «Спартак» принимает на своем поле «Ростов» (0:0, первый тайм).

По информации пресс-службы «Спартака», вратарь Александр Максименко стал самым молодым голкипером в истории клуба, сыгравшим 50 матчей за московскую команду.

Чтобы достичь подобной отметки, Максименко потребовалось чуть больше двух лет. Голкипер дебютировал за основной состав 25 октября 2017 года в кубковом матче против нальчикского «Спартака» (5:2).