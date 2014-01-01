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    «Торонто» сыграет с «Сиэтлом» в финале плей-офф МЛС

    Определились оба финалиста плей-офф МЛС.

    Накануне «Лос-Анджелес» проиграл «Сиэтлу» со счетом 1:3.

    В ночь на четверг во втором полуфинале «Торонто» победил «Атланту Юнайтед» 2:1.

    Финальный матч плей-офф МЛС состоится 10 ноября.

    Источник: «Бомбардир»

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