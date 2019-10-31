Глушаков – о праздновании гола «Лучу»: «Вокруг меня было что-то плохое. Жестом показал, что все плохое ушло»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков объяснил празднование гола в ворота «Луча» в матче 1/8 финала Кубка России (5:1). Экс-спартаковец оформил дубль.

«Я показал, что всe плохое ушло. Последний мяч я забивал как раз в Грозном, играя за «Спартак». А потом долго не мог забить. Вокруг меня было что-то плохое, а этим жестом показал: «Надеюсь, всe плохое ушло. Я словно обновился», – сказал игрок.