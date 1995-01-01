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    Глушаков – о праздновании гола «Лучу»: «Вокруг меня было что-то плохое. Жестом показал, что все плохое ушло»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков объяснил празднование гола в ворота «Луча» в матче 1/8 финала Кубка России (5:1). Экс-спартаковец оформил дубль.

    «Я показал, что всe плохое ушло. Последний мяч я забивал как раз в Грозном, играя за «Спартак». А потом долго не мог забить. Вокруг меня было что-то плохое, а этим жестом показал: «Надеюсь, всe плохое ушло. Я словно обновился», – сказал игрок.

    • Футболист покинул «Спартак» летом.
    • В матче с «Лучом» Глушаков вышел на замену во втором тайме.
    • «Ахмат» в РПЛ идет в зоне вылета.

    Источник: «Чемпионат»

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