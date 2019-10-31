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  • Глушаков – о праздновании гола «Лучу»: «Вокруг меня было что-то плохое. Жестом показал, что все плохое ушло»

Глушаков – о праздновании гола «Лучу»: «Вокруг меня было что-то плохое. Жестом показал, что все плохое ушло»

31 октября 2019, 00:15
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков объяснил празднование гола в ворота «Луча» в матче 1/8 финала Кубка России (5:1). Экс-спартаковец оформил дубль.

«Я показал, что всe плохое ушло. Последний мяч я забивал как раз в Грозном, играя за «Спартак». А потом долго не мог забить. Вокруг меня было что-то плохое, а этим жестом показал: «Надеюсь, всe плохое ушло. Я словно обновился», – сказал игрок.

  • Футболист покинул «Спартак» летом.
  • В матче с «Лучом» Глушаков вышел на замену во втором тайме.
  • «Ахмат» в РПЛ идет в зоне вылета.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Ахмат Луч Глушаков Денис
Комментарии (3)
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evgevg13
1572492521
ещё один экстрасенс...
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MrSmit
1572511680
Глупо.
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DOCTOR PENALTY
1572530669
Оно - это то, что не тонет. Оно обновилось. Поздравляем!
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