Tuttosport: Буффон не планирует завершать карьеру по окончании сезона и может продлить контракт с «Ювентусом»

Живая легенда в составе никогда лишней не будет) Тем более недавно показал своими сейвами, что еще есть порох
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон хочет завершать карьеру летом 2020 года, cообщает Tuttosport.
41-летний вратарь всерьез рассматривает возможность продления контракта еще на сезон. Клуб готов к такой сделке.
- Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год.
- Сезон-2018/19 голкипер провел в «ПСЖ», а минувшим летом вернулся в туринский клуб.
- В текущем сезоне в его активе три матча.
Буффон: «Только в «Ювентусе» я мог согласиться на роль второго вратаря»