Tuttosport: Буффон не планирует завершать карьеру по окончании сезона и может продлить контракт с «Ювентусом»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон хочет завершать карьеру летом 2020 года, cообщает Tuttosport.

41-летний вратарь всерьез рассматривает возможность продления контракта еще на сезон. Клуб готов к такой сделке.

Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год.

Сезон-2018/19 голкипер провел в «ПСЖ», а минувшим летом вернулся в туринский клуб.

В текущем сезоне в его активе три матча.

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