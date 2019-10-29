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    Tuttosport: Буффон не планирует завершать карьеру по окончании сезона и может продлить контракт с «Ювентусом»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон хочет завершать карьеру летом 2020 года, cообщает Tuttosport.

    41-летний вратарь всерьез рассматривает возможность продления контракта еще на сезон. Клуб готов к такой сделке.

    • Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год.
    • Сезон-2018/19 голкипер провел в «ПСЖ», а минувшим летом вернулся в туринский клуб.
    • В текущем сезоне в его активе три матча.

    Буффон: «Только в «Ювентусе» я мог согласиться на роль второго вратаря»


    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +40

      Dark_Soul 1 час назад

      Живая легенда в составе никогда лишней не будет) Тем более недавно показал своими сейвами, что еще есть порох

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