Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Отвори ты, Гилерме, пошире калитку и впусти раза три по любви». Артист Назаров посвятил песню крупной победе «Спартака» в Черкизово

«Отвори ты, Гилерме, пошире калитку и впусти раза три по любви». Артист Назаров посвятил песню крупной победе «Спартака» в Черкизово

28 октября 2019, 22:28
35

В 14 туре РПЛ «Спартак» крупно победил «Локомотив» (3:0). Народный артист России, болельщик выигравшей команды Дмитрий Назаров посвятил событию песню. Видео доступно ниже.

«Лишь только вечер затеплится синий,
Лишь только [Эсекьель] Понсе забьет первый мяч.
Моментально поймут на дрезине,
Что сегодня сильнее секач.
Отвори ты, Гилерме, пошире калитку
И впусти раза три по любви.
Устоять перед страстью пустая попытка
Побеждать в красно-белой горячей крови», – спел Назаров.

  • «Спартак» идет в таблице седьмым.
  • 31 октября москвичи проведут матч 1/8 финала Кубка России против «Ростова».
  • «Локомотив» в чемпионате России занимает третье место.

text

Источник: инстаграм Дмитрия Назарова
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Гилерме
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Red-Green_fan
1572291519
Кто это? А, это же повар с кухни) который свою варежку очень редко разевает) ну ниче, дождемся ответки во втором круге на Открытие-арене, да потом поговорим) Назарову не помешало бы вспомнить другие матчи Локо и Спартака. Радуйтесь, не спорю, победа по делу. Но по ходу матча складывалось впечатление, что Локо играет против Тамбова или Сочи)
Ответить
Рубинище
1572292195
Закусывать надо. Он до сих пор празднует?
Ответить
Вомбат
1572292971
Есть в наших околофутбольных кругах люди, которые еще хуже, чем Уткин? Разве что среди народных артистов.
Ответить
BRO_football
1572295482
Где ж ты был, поэт хренов, когда Спартак в 5 матчах подряд в калитку пропускал?
Ответить
mirspirs
1572296886
Да ладно ребята, это же шут гороховый. Неадекватный Кузьмич, таких полно, боярский, орлов, фекальников. Дали повод порадоваться дураку, он и рад стараться. Единственное, я не пойму тех, кто это воспринимает всерьёз и редакторов, которые вот эти полурифмованные высеры постоянно отождествляют с поэзией, стихами, песнями. Мне вот стыдно на это дерьмо смотреть, поэт непризнаный
Ответить
ufos73
1572298622
Это чмо еще и поет???
Ответить
777+
1572300109
Лишь только СВИНКА захрюкала снова... Лишь только Понсе забил первый мяч, Моментально Назаров ликует.... И поет о решение задач!!! Ты не пой, нам НАЗАР про калитку, О своей красно-белой безумной любви... Один раз за шесть матчей три очка вы набрали!!!! Побеждать в красно-белой горячей крови?????.....
Ответить
serppion
1572310077
С поэтической стороны - текст, рифмы, строй хреновенькие. Исполнение тоже так себе - серое, непритязательное. Народному артисту действительно удаются строки, когда "летит" Спартачок. Тогда проявляются смысл, острота, вдохновение. Слава Богу, спартачи редко дают повод Назарову блеснуть сочинительством, берегут артиста. Не привык он писать восторженные оды о победах.
Ответить
momwig_
1572333328
Он таки не заткнется?..
Ответить
piligrim1986
1572333351
захлопни ты уже свою калитку, инвалид
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+