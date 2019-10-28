«Отвори ты, Гилерме, пошире калитку и впусти раза три по любви». Артист Назаров посвятил песню крупной победе «Спартака» в Черкизово

В 14 туре РПЛ «Спартак» крупно победил «Локомотив» (3:0). Народный артист России, болельщик выигравшей команды Дмитрий Назаров посвятил событию песню. Видео доступно ниже.
«Лишь только вечер затеплится синий,
Лишь только [Эсекьель] Понсе забьет первый мяч.
Моментально поймут на дрезине,
Что сегодня сильнее секач.
Отвори ты, Гилерме, пошире калитку
И впусти раза три по любви.
Устоять перед страстью пустая попытка
Побеждать в красно-белой горячей крови», – спел Назаров.
- «Спартак» идет в таблице седьмым.
- 31 октября москвичи проведут матч 1/8 финала Кубка России против «Ростова».
- «Локомотив» в чемпионате России занимает третье место.
Источник: инстаграм Дмитрия Назарова