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    «Отвори ты, Гилерме, пошире калитку и впусти раза три по любви». Артист Назаров посвятил песню крупной победе «Спартака» в Черкизово

    В 14 туре РПЛ «Спартак» крупно победил «Локомотив» (3:0). Народный артист России, болельщик выигравшей команды Дмитрий Назаров посвятил событию песню. Видео доступно ниже.

    «Лишь только вечер затеплится синий,
    Лишь только [Эсекьель] Понсе забьет первый мяч.
    Моментально поймут на дрезине,
    Что сегодня сильнее секач.
    Отвори ты, Гилерме, пошире калитку
    И впусти раза три по любви.
    Устоять перед страстью пустая попытка
    Побеждать в красно-белой горячей крови», – спел Назаров.

    • «Спартак» идет в таблице седьмым.
    • 31 октября москвичи проведут матч 1/8 финала Кубка России против «Ростова».
    • «Локомотив» в чемпионате России занимает третье место.

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    Источник: инстаграм Дмитрия Назарова

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    28.10.2019 22:28
    Комментарии38
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    • ...
      Рейтинг: +9330

      vka1970 16 минут назад

      Ублюдочная тварь этот Назаров.
      Железнодорожники, не обращайте на этого упыря внимания.Далеко не все красно белые думают так же как эта гнида.

      0
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      Рейтинг: +3882

      Владислав Vlad 16 минут назад

      Да. У этого стихоплёта только гнусности получаются.)))
      Что ж, армия спартаковских болельщиков так велика, что попадаются и вот такие какашечные высеры. В Бочке мёда всегда есть ложка дёгтя.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6070

      Asbjorn 4 часа назад

      Испанский стыд

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6200

      piligrim1986 4 часа назад

      захлопни ты уже свою калитку, инвалид

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3159

      momwig_ 4 часа назад

      Он таки не заткнется?..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +544

      Из Твери Леха 5 часов назад

      Ну и для кого это расчитано? Для своих же кузьмичей?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1134

      mahan 5 часов назад

      Кто тут разговорился то, где твои стишки то были про бездарного тренера Кононова, твоего любимчика?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +488

      SPbZenit12 6 часов назад

      Это уже фанатизм

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6048

      mihail200606 7 часов назад

      О, вылезло чмо..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1680

      Kollljan 7 часов назад

      Эта ...... не болельщик. Пиарит сам себя, якобы болея за Спартак.

      3
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