«Отвори ты, Гилерме, пошире калитку и впусти раза три по любви». Артист Назаров посвятил песню крупной победе «Спартака» в Черкизово

В 14 туре РПЛ «Спартак» крупно победил «Локомотив» (3:0). Народный артист России, болельщик выигравшей команды Дмитрий Назаров посвятил событию песню. Видео доступно ниже.

«Лишь только вечер затеплится синий,

Лишь только [Эсекьель] Понсе забьет первый мяч.

Моментально поймут на дрезине,

Что сегодня сильнее секач.

Отвори ты, Гилерме, пошире калитку

И впусти раза три по любви.

Устоять перед страстью пустая попытка

Побеждать в красно-белой горячей крови», – спел Назаров.

«Спартак» идет в таблице седьмым.

31 октября москвичи проведут матч 1/8 финала Кубка России против «Ростова».

«Локомотив» в чемпионате России занимает третье место.