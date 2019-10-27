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    Тедеско в игре с «Локомотивом» получил первую желтую карточку в карьере

    В эти минуты проходит матч 14 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». На 38 минуте желтую карточку получил главный тренер гостей Доменико Тедеско. Он высказывал несогласие с решением судьи.

    Это дебютная желтая карточка для Тедеско в карьере. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Черкизово.

    • Тедеско возглавил «Спартак» на прошлой неделе.
    • Москвичи перед матчем шли в таблице 11-ми.
    • Тедеско с «Шальке» занимал второе место в Бундеслиге.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2019 17:28
    Комментарии5
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      Рейтинг: +461

      playsh 20 часов назад

      Вот Тед и отомстил за карточку разгромом.

      1
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      Рейтинг: +2369

      maygli 20 часов назад

      Тедеско с почином. :-)))

      1
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      Рейтинг: +11067

      Garrincha58 21 час назад

      судейка и VAR тянут Локо чтобы те не отстали от Зенита поэтому Спартаку не повезёт очень много моментов трактует в пользу РЖД

      1
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      Рейтинг: +128

      Суворов_лучший 21 час назад

      А обещали катком пройдет...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +138

      Мудакам 21 час назад

      Не мытьем, так каканьем! Он старался, старался, а судья не оправдал вложенного бабла!
      Он поторопился, все еще впереди! Просто ставка еще не сработала, болелы спама, не сс..ть, время еще есть!!!

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