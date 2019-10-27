Тедеско в игре с «Локомотивом» получил первую желтую карточку в карьере

В эти минуты проходит матч 14 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». На 38 минуте желтую карточку получил главный тренер гостей Доменико Тедеско. Он высказывал несогласие с решением судьи.

Это дебютная желтая карточка для Тедеско в карьере. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Черкизово.