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    Головин сделал голевую передачу в матче с «Нантом»

    В матче 11-го тура Лиги 1 «Монако» гостит у «Нанта» (1:0, второй тайм).

    На 22-й минуте счет открыл нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер, замкнувший передачу полузащитника Александра Головина.

    • Головин пропустил матч прошлого тура чемпионата Франции с «Ренном» (3:2) из-за дисквалификации.
    • В этом сезоне Лиги 1 на счету 23-летнего россиянина два гола и три результативные передачи в восьми матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2019 23:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1969

      Niko 26 октября 2019, 01:01

      Молодец. Бен йедер конечно красавчик вообще, но и саня поучаствовал, приятно смотреть на прогресс наших

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 26 октября 2019, 00:38

      Почему голевая Головина, там 200 касаний игроки уже сделалили, и даже защитник хозяев)

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 октября 2019, 00:21

      Бен-Йеддер пожалуй уже сейчас самая удачная покупка за последние пару-тройку лет то точно. Пришёл и сразу делает разницу и исправно забивает голы. Даже мегатехничный Фалькао уже давным давно так не феерил и не тащил команду, как это делает сейчас Бен-Йеддер.

      2
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      Рейтинг: +6155

      Viper for CSKA 25 октября 2019, 23:10

      Неплохой пас, но гол всё таки сделал Бен Йеддер. Всё таки двух защитников с носом оставил, да и удар шикарный.

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