Головин сделал голевую передачу в матче с «Нантом»

Молодец. Бен йедер конечно красавчик вообще, но и саня поучаствовал, приятно смотреть на прогресс наших
В матче 11-го тура Лиги 1 «Монако» гостит у «Нанта» (1:0, второй тайм).
На 22-й минуте счет открыл нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер, замкнувший передачу полузащитника Александра Головина.
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— Матч ТВ (@MatchTV) October 25, 2019
- Головин пропустил матч прошлого тура чемпионата Франции с «Ренном» (3:2) из-за дисквалификации.
- В этом сезоне Лиги 1 на счету 23-летнего россиянина два гола и три результативные передачи в восьми матчах.