«Барселона» интересуется Кайо и Эвертоном

«Барселона» следит за игрой двух футболистов сборной Бразилии – Родриго Кайо и Эвертона.
По информации Mundo Deportivo, скаут каталонского клуба просматривал обоих игроков во время ответного полуфинального матча Кубка Либертадорес между «Фламенго» и «Гремио».
- Кайо выступает за «Фламенго» с декабря 2018 года, сыграл 30 матчей и забил два мяча.
- Эвертон – воспитанник «Гремио», за основу дебютировал в апреле 2014 года, провел 167 игр, отличился 44 голами и 15 ассистами.
- Рыночная стоимость защитника – 6 миллионов евро, а нападающего – 40 миллионов.
Источник: Mundo Deportivo