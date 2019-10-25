«Барселона» интересуется Кайо и Эвертоном

«Барселона» следит за игрой двух футболистов сборной Бразилии – Родриго Кайо и Эвертона.

По информации Mundo Deportivo, скаут каталонского клуба просматривал обоих игроков во время ответного полуфинального матча Кубка Либертадорес между «Фламенго» и «Гремио».