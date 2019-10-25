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«Барселона» интересуется Кайо и Эвертоном

25 октября 2019, 15:18
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«Барселона» следит за игрой двух футболистов сборной БразилииРодриго Кайо и Эвертона.

По информации Mundo Deportivo, скаут каталонского клуба просматривал обоих игроков во время ответного полуфинального матча Кубка Либертадорес между «Фламенго» и «Гремио».

  • Кайо выступает за «Фламенго» с декабря 2018 года, сыграл 30 матчей и забил два мяча.
  • Эвертон – воспитанник «Гремио», за основу дебютировал в апреле 2014 года, провел 167 игр, отличился 44 голами и 15 ассистами.
  • Рыночная стоимость защитника – 6 миллионов евро, а нападающего – 40 миллионов.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Фламенго Гремио Кайо Родриго Эвертон
Комментарии (1)
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Cules2013
1572027838
Лавку полировать? Я прекрасно понимаю желание сэкономить денег, особенно ввиду просто мегауспешных трансферов Дембеле и Коутиньо. Понимаю и крен в сторону латиноамериканского рынка, это для Барсы типично, стиль игры такой, да и исторически сложилось. Но это большой риск даже при условии малой трансферной цены. Нужно либо искать по-настоящему талантливую молодёжь, которая выстрелит, вот как с Артуром вышло или де Йонгом, либо вкладываться в игроков, которые уже показали себя и могут в кратчайшие сроки встроится в любую игру команды, как Артуро Видаль. Не смотря на то, что он пришёл как запасной, 20 млн, что за него заплатили - это небольшие деньги по нынешним меркам, и он их отрабатывает.
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