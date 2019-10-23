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  • Иванович: «Зенит» сыграл хорошо, но нам пока не хватает командного духа, который требуется в тяжелые моменты»

Иванович: «Зенит» сыграл хорошо, но нам пока не хватает командного духа, который требуется в тяжелые моменты»

23 октября 2019, 23:19
10

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:2).

«Да, сегодня получилась очень сложная игра. Мы хорошо начали, забили гол, который придал нам уверенности, контролировали игру. Но хозяева постоянно создавали моменты у наших ворот. Мы сыграли хорошо, но нам пока не хватает командного духа, который требуется в тяжелые моменты. Такое происходит уже второй или третий раз, мы слишком быстро пропускаем два мяча подряд. Думаю, нам нужно над этим поработать.

Первые 15 минут второго тайма изменили всю игру, мы пытались отреагировать сменой схемы, пытались сравнять счет, но не получилось. Обидно так проиграть, но нам предстоят две домашние игры в Лиге чемпионов, к которым нужно готовиться, словно это финал. Необходимо сделать все, чтобы в них победить, отдать все силы. Конечно, еще ничего не решено, сегодня у нас был хороший шанс, но ничего не поделаешь. Быстро переключаемся на следующую игру и продолжаем дальше», – подытожил Иванович.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Зенит РБ Лейпциг Иванович Бранислав
Комментарии (10)
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серега кашин
1571876092
Ну и судья не помог
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житель СПб
1571887938
Относительно честное признание о причинах проигрыша заведомо более слабой команде: совести не хватает играть хорошо и с полной отдачей! И признание, что это носит системный характер. И вот тут вопрос о руководстве командой, о тренере: где вы? Где ваша управленческая роль? Получается, что ее нет. Как игроки захотели сыграть - так и играют. Захотели сыграть хорошо с Ростовом - сыграли. Захотели не напрягаться с Лейпцигом - не стали напрягаться.
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den161
1571892542
я не заметил хорошей игры... играли стоя, без движения, мяч ходил медленно. азмун, дзюба, шатов... никакие... только караваева выделить можно. Жаль...
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neveldomha
1571896238
Проблемы не в отсутствии командного духа. Он безусловно есть. Суть поражения в том, что игра со стороны Зенита была беззубой. Не было настроя на игру. Тупая академичность. Уж кто-кто, но даже Оздоев на себя не был похож. Нужно было играть плотнее к сопернику , быть настойчивыми в отборе мяча, агрессивными. Нужно было заставить соперника бояться. А Зенит этого не сделал и полностью отдал середину поля. Провальная игра Санчеса, Шатова. Бестолковая игра Дриусси, Азмуна, Оздоева. Пол команды просто обозначалась на поле. Не понятно почему Семак не усилил левый фланг после первого пропущенного гола. Отрядил на помощь Санчесу Барриоса. А тот постоянно сваливался в центр. Ничего страшного в принципе не произошло, но выводы нужно делать. Не выход из группы будет провалом этого сезона и даже чемпионство его не сгладит. Ну а лучшим игроком Зенита во вчерашнем матче считаю Караваева. Свой фланг закрыл и косяков не допускал.
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Давид59
1571909688
Зенит сыграл хорошо? Вот это да!!! А я и не заметил!Хорошего в игре был только отменный удар Ракицкого и его же прострел в конце игры, когда Осорио с 5 метров через ворота перебросить умудрился. Когда можно отметить только действия центрального защитника - это что-то да говорит о нападающих...
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Давид59
1571910102
Лейпциг провёл слабую игру. И даже на этом фоне Зенит умудрился потеряться. Боевые качества отсутствуют напрочь. Это же Лига чемпионов. Тут рвать и метать надо!
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polt
1571911460
Как говорится, от радости в зобу дыханье спёрло, после победы над Ростовом. На все игры надо настраиваться, как на финал, а вы пижоны и на халявку в ЛЧ ни проскочит. Только это слабина Зенита похоже в крови, и Семак не тот тренер, который сможет излечить от пижонства и научить нашу команду выкладываться всегда и во всех играх.
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Агасфер
1571931395
Если вы сыграли хорошо,особенно "иранский Месси",то я-шах-ин-шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви,упокоившийся давным-давно.
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