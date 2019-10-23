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    Иванович: «Зенит» сыграл хорошо, но нам пока не хватает командного духа, который требуется в тяжелые моменты»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:2).

    «Да, сегодня получилась очень сложная игра. Мы хорошо начали, забили гол, который придал нам уверенности, контролировали игру. Но хозяева постоянно создавали моменты у наших ворот. Мы сыграли хорошо, но нам пока не хватает командного духа, который требуется в тяжелые моменты. Такое происходит уже второй или третий раз, мы слишком быстро пропускаем два мяча подряд. Думаю, нам нужно над этим поработать.

    Первые 15 минут второго тайма изменили всю игру, мы пытались отреагировать сменой схемы, пытались сравнять счет, но не получилось. Обидно так проиграть, но нам предстоят две домашние игры в Лиге чемпионов, к которым нужно готовиться, словно это финал. Необходимо сделать все, чтобы в них победить, отдать все силы. Конечно, еще ничего не решено, сегодня у нас был хороший шанс, но ничего не поделаешь. Быстро переключаемся на следующую игру и продолжаем дальше», – подытожил Иванович.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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