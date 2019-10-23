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Лига чемпионов. «Ливерпуль» крупно обыграл «Генк», «Наполи» победил «Зальцбург»

23 октября 2019, 23:50

В группе E состоялись матчи третьего тура основного раунда Лиги чемпионов. «Ливерпуль» одержал победу над «Генком» со счетом 4:1 – дублем отметился полузащитник гостей Алекс Окслейд-Чемберлен. «Наполи» обыграл «Зальцбург» – 2:3.

Лига чемпионов. Группа E. 3-й тур

Генк – Ливерпуль – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Окслейд-Чемберлен, 2; 0:2 – Окслейд-Чемберлен, 57; 0:3 – Мане, 77; 0:4 – Салах, 87; 1:4 – Одей, 89.

Зальцбург – Наполи – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Мертенс, 17; 1:1 – Холанд, 40 (с пенальти); 1:2 – Мертенс, 64; 2:2 – Холанд, 72; 2:3 – Инсинье, 73.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ливерпуль Генк Зальцбург Наполи
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