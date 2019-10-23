Черышев – в стартовом составе «Валенсии» на матч Лиги чемпионов с «Лиллем»

Опубликованы составы команд на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лиллем» и «Валенсией». В основе испанского клуба выйдет российский полузащитник Денис Черышев.
«Лилль»: Маньян, Челик, Фонте, Джало, Брадарич, Габриэль, Языджы, Андре, Сумаре, Луис Араужо, Осимен.
«Валенсия»: Силлессен, Хауме, Диахаби, Габриэль, Васс, Черышев, Кондогбиа, Парехо, Коклен, Гамейро, Гомес.
- Встреча на стадионе «Пьер Моруа» начнется в 22:00 по московскому времени.
- «Валенсия» занимает третье место в группе H, имея в своем активе три очка.
- «Лилль» замыкает таблицу квартета: французский клуб пока не набрал ни одного балла на групповом турнире.
Источник: Бомбардир.ру