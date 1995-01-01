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    Черышев – в стартовом составе «Валенсии» на матч Лиги чемпионов с «Лиллем»

    Опубликованы составы команд на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лиллем» и «Валенсией». В основе испанского клуба выйдет российский полузащитник Денис Черышев.

    «Лилль»: Маньян, Челик, Фонте, Джало, Брадарич, Габриэль, Языджы, Андре, Сумаре, Луис Араужо, Осимен.

    «Валенсия»: Силлессен, Хауме, Диахаби, Габриэль, Васс, Черышев, Кондогбиа, Парехо, Коклен, Гамейро, Гомес.

    • Встреча на стадионе «Пьер Моруа» начнется в 22:00 по московскому времени.
    • «Валенсия» занимает третье место в группе H, имея в своем активе три очка.
    • «Лилль» замыкает таблицу квартета: французский клуб пока не набрал ни одного балла на групповом турнире.

    Источник: Бомбардир.ру

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