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  • Черышев – в стартовом составе «Валенсии» на матч Лиги чемпионов с «Лиллем»

Черышев – в стартовом составе «Валенсии» на матч Лиги чемпионов с «Лиллем»

23 октября 2019, 21:10

Опубликованы составы команд на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лиллем» и «Валенсией». В основе испанского клуба выйдет российский полузащитник Денис Черышев.

«Лилль»: Маньян, Челик, Фонте, Джало, Брадарич, Габриэль, Языджы, Андре, Сумаре, Луис Араужо, Осимен.

«Валенсия»: Силлессен, Хауме, Диахаби, Габриэль, Васс, Черышев, Кондогбиа, Парехо, Коклен, Гамейро, Гомес.

  • Встреча на стадионе «Пьер Моруа» начнется в 22:00 по московскому времени.
  • «Валенсия» занимает третье место в группе H, имея в своем активе три очка.
  • «Лилль» замыкает таблицу квартета: французский клуб пока не набрал ни одного балла на групповом турнире.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Валенсия Лилль Черышев Денис
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