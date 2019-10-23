Орлов: «Лунев еще долго не появится в составе «Зенита». И это правильно»

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что если голкипер «Зенита» Михаил Кержаков не будет допускать ошибок, то продолжит выходить в основе.

«Пока Кержаков не дает повода в себе усомниться. Если Михаил продолжит так уверенно играть, Лунев еще долго не появится в составе. И это правильно. Сам Андрей должен понять, что незаменимых не бывает. Может быть, злую шутку с ним сыграло то, что Станислав Саламович Черчесов как-то назвал его первым номером сборной. Возможно, где-то закружилась голова. Это психология.

А большая история складывается из таких мелочей. Ведь Андрей потерял концентрацию внимания. Вы вспомните гол от «Тамбова»: мяч летел по центру пять секунд, стелился над землей, и вратарь вдруг как-то неуклюже упал и пропустил. Сделай шаг в сторону – и забирай в руки! Вот и все», – сказал Орлов.