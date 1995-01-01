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    Орлов: «Лунев еще долго не появится в составе «Зенита». И это правильно»

    Комментатор Геннадий Орлов заявил, что если голкипер «Зенита» Михаил Кержаков не будет допускать ошибок, то продолжит выходить в основе.

    «Пока Кержаков не дает повода в себе усомниться. Если Михаил продолжит так уверенно играть, Лунев еще долго не появится в составе. И это правильно. Сам Андрей должен понять, что незаменимых не бывает. Может быть, злую шутку с ним сыграло то, что Станислав Саламович Черчесов как-то назвал его первым номером сборной. Возможно, где-то закружилась голова. Это психология.

    А большая история складывается из таких мелочей. Ведь Андрей потерял концентрацию внимания. Вы вспомните гол от «Тамбова»: мяч летел по центру пять секунд, стелился над землей, и вратарь вдруг как-то неуклюже упал и пропустил. Сделай шаг в сторону – и забирай в руки! Вот и все», – сказал Орлов.

    • В этом сезоне Лунев провел за «Зенит» в РПЛ 11 матчей, пропустил пять голов.
    • Кержаков отыграл два последних матча питерцев в чемпионате, ему забили два гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7164

      silver29 11 минут назад

      Напомните за какую команду играл кипером Орлов ? Откуда он так профессионально знает вратарское ремесло ? Даже записал шаг в сторону-забираешь-вот и все ))))

      2
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      Рейтинг: +1797

      Борат 40 минут назад

      геннадий, спасибо за ваше авторитетное мнение!

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