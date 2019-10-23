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  • Орлов: «Лунев еще долго не появится в составе «Зенита». И это правильно»

Орлов: «Лунев еще долго не появится в составе «Зенита». И это правильно»

23 октября 2019, 15:26
19

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что если голкипер «Зенита» Михаил Кержаков не будет допускать ошибок, то продолжит выходить в основе.

«Пока Кержаков не дает повода в себе усомниться. Если Михаил продолжит так уверенно играть, Лунев еще долго не появится в составе. И это правильно. Сам Андрей должен понять, что незаменимых не бывает. Может быть, злую шутку с ним сыграло то, что Станислав Саламович Черчесов как-то назвал его первым номером сборной. Возможно, где-то закружилась голова. Это психология.

А большая история складывается из таких мелочей. Ведь Андрей потерял концентрацию внимания. Вы вспомните гол от «Тамбова»: мяч летел по центру пять секунд, стелился над землей, и вратарь вдруг как-то неуклюже упал и пропустил. Сделай шаг в сторону – и забирай в руки! Вот и все», – сказал Орлов.

  • В этом сезоне Лунев провел за «Зенит» в РПЛ 11 матчей, пропустил пять голов.
  • Кержаков отыграл два последних матча питерцев в чемпионате, ему забили два гола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил Лунев Андрей Орлов Геннадий
Комментарии (19)
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altezzik
1571836889
Орлов всегда добивает "лежачих". В этом вся его суть.
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ufos73
1571838037
Лучше бы Орлова не подпускали к микрофонам
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bset
1571838096
Красавец. Игрок команды, за которую ты болеешь, нуждается в поддержке. А ты, будучи человеком публичным, еще ему тревоги добавляешь. На пенсию пора, грибы собирать, а не инсайды ходить по базе собирать.
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AHTUNGBOL
1571838705
Относительно недавно Орлов сам поддерживал Лунёва и говорил, чтобы парня оставили в покое, что он номер один в Зените и запасной в сборной, а теперь, как только Семак посадил его на лавку, он говно..., по моему это Геннадий - говно...
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Garrincha58
1571841227
вроде Семак тренирует Зенит,а не Орлов откуда тебе старче знать сколько и когда просидит на лавке Лунёв по мне так и Лунёв и Кержаков средние вратари и зачем возвращали Васютина???
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Боцман59rus
1571842120
Орлов больше никогда не будет комментировать матчи зенита.. и это правильно
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Давид59
1571843710
Надо в учебник вратарей внести: "Сделай шаг в сторону – и забирай в руки! Вот и все". Здорово сформулировал.;)))
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portero
1571843927
а если Керж сегодня накосячит????? Орлов переобуется.
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_Marqella_
1571844952
Гена пОжил, Гена знает....))
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De_Frenki
1571847870
орлов мне петросяна напоминает....
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