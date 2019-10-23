Люка Эрнандес пропустит несколько недель из-за травмы голеностопа

«Бавария» на выезде обыграла «Олимпиакос» со счетом 3:2 в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Защитник Люка Эрнандес вышел в стартовом составе гостей и на 59-й минуте покинул поле из-за травмы.

По информации твиттер-аккаунта @iMiaSanMia, у 23-летнего француза подозрение на разрыв связок голеностопа. Спортивный директор Хасан Салихамиджич оценил сроки его восстановления в несколько недель. Ожидается, что пресс-служба «Баварии» в ближайшее время сообщит о состоянии Эрнандеса.