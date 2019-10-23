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  • Люка Эрнандес пропустит несколько недель из-за травмы голеностопа

Люка Эрнандес пропустит несколько недель из-за травмы голеностопа

23 октября 2019, 06:45

«Бавария» на выезде обыграла «Олимпиакос» со счетом 3:2 в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Защитник Люка Эрнандес вышел в стартовом составе гостей и на 59-й минуте покинул поле из-за травмы.

По информации твиттер-аккаунта @iMiaSanMia, у 23-летнего француза подозрение на разрыв связок голеностопа. Спортивный директор Хасан Салихамиджич оценил сроки его восстановления в несколько недель. Ожидается, что пресс-служба «Баварии» в ближайшее время сообщит о состоянии Эрнандеса.

  • Команда Нико Ковача набрала девять очков и продолжила лидерство в группе B. «Тоттенхэм» в параллельном матче обыграл «Црвену Звезду» (4:0) и с четырьмя баллами поднялся на вторую позицию.
  • Эрнандес провел девятый матч в текущем сезоне на клубном уровне. Он перешел в мюнхенский клуб в июле из «Атлетико» за 80 миллионов евро.

Источник: твиттер @iMiaSanMia
Лига чемпионов Бавария Франция Эрнандес Люка
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